KGM, 픽업 문화 개척…24년 간 국내서 50만대 판매 플래그십 픽업 ‘무쏘’, 내년 1월 정식 출시 ‘픽업=화물차’ 인식 벗어나 일상형 차량으로 확장 정통 픽업 또는 도심형 픽업 선택 디젤 모델도 출시…자영업자·소상공인 수요 대응 “엔트리 트림 판매 가격 2900만원대 예상”

[헤럴드경제=정경수 기자] KG모빌리티(KGM)가 신형 ‘무쏘’로 국내 내연기관 픽업 왕좌 탈환에 나선다.

KGM은 지난 29일 경기 고양시 KGM 익스피리언스 센터 일산에서 열린 ‘미디어 프리뷰’에서 신형 픽업트럭 ‘무쏘’를 처음 공개했다. 이번 신차는 단순한 이름의 부활을 넘어 지난 2002년 무쏘 스포츠로 시작해 지난 20여 년간 쌓아온 픽업 헤리티지를 집약해 내놓은 플래그십 픽업이라는 게 회사 측의 설명이다.

이날 제품 설명을 맡은 이원익 KGM 책임은 “KGM 픽업은 액티언 스포츠부터 코란도 스포츠, 렉스턴 스포츠·칸까지 이어지며 내수 누적 50만대를 판매했다”며 “무쏘는 그 헤리티지를 계승하면서도, 고객 니즈에 따라 고를 수 있는 구조로 설계됐다”고 말했다.

가장 큰 특징은 ‘선택지 다양화’다. 먼저 픽업 시장에서는 보기 드문 ‘디자인 이원화’ 전략을 썼다. ‘무쏘’는 오리지널 픽업 이미지에 충실한 모델로 각지고 단단한 정통 픽업의 얼굴을 자랑한다. ‘무쏘 그랜드 스타일’은 패밀리 레저와 도심형 SUV(스포츠유틸리티차량)에 가까운 웅장한 이미지를 잘 살렸다.

전면 디자인 차별화는 꽤 직관적이다. 무쏘는 그랜드 스타일 대비 전고가 20mm 높아 험로 주행에 유리하다. 또 진입각과 탈출각을 키운 범퍼 형상으로 픽업 특유의 강인함을 강조했고, LED 센터 포지셔닝 램프와 실용적인 라디에이터 그릴로 ‘일하는 차’의 이미지를 살렸다. 반면 그랜드 스타일은 상고를 낮춰 도심 친화적이며 범퍼 하부까지 감싸는 어반 디자인과 전용 그릴, 코너링 램프 기능을 갖춘 LED 안개등으로 보다 웅장한 인상을 준다.

이 책임은 “무쏘는 작업·아웃도어·오프로드 중심, 그랜드 스타일은 승차감과 SUV 수준 편의사양을 중시하는 고객이 타깃”이라고 설명했다.

디자인 외에도 파워트레인, 데크, 서스펜션까지 ‘멀티 라인업’을 전면에 내세웠다. 측면에서는 프론트와 리어 휀더를 잇는 역동적인 캐릭터 라인이 눈에 띈다. 휠 아치 가니쉬와 미러, 가니쉬 곳곳에는 KGM 픽업의 아이코닉한 요소가 반영됐고, 17·18·20인치 휠 라인업으로 취향에 따른 선택 폭도 넓혔다. 후면은 데크 활용성을 강조했다. 리어 범퍼 코너 스텝은 기본이고, LED 데크 라이트와 늘어난 데크 후크, 전자식 테일게이트 스위치까지 적용돼 실제 사용성을 한층 끌어올렸다.

실내에서도 도심형 SUV를 연상하게 할 만큼 곳곳에서 고급스러운 요소가 눈에 띄었다. 신규 센터 콘솔과 공조 디자인은 험로에서도 직관적인 조작이 가능하도록 설계됐고, 12.3인치 디지털 클러스터와 KGM 링크 내비게이션은 시인성과 고급감을 동시에 챙겼다. 전자식 변속 레버와 전자식 파킹 브레이크, 듀얼존 풀오토 에어컨, 무선 안드로이드 오토와 무선 충전 시스템 등 최신 편의사양이 빠지지 않았다.

최근 완성차 업계가 디젤에서 빠르게 손을 떼는 분위기와 달리, 무쏘 파워트레인은 가솔린과 디젤을 모두 유지했다. 가솔린 2.0 터보 엔진은 최고출력 217마력, 최대토크 38.7㎏·m로 힘을 집중했고, 디젤 2.2 LET 엔진은 202마력, 최대토크 45㎏·m로 적재와 견인에 강점을 둔다.

디젤 엔진 라인업을 추가한 배경에 관해 KGM 측은 “픽업 특수성을 고려하면 아직 디젤 수요가 분명하다”며 “고화물 적재, 견인, 장거리 운행이 잦은 자영업자·소상공인에게는 여전히 디젤의 효율과 토크가 중요하다. 소비자의 약 60%가 디젤 모델을 선택할 것으로 예상하고 있다”고 강조했다.

데크는 활용 목적에 따라 스탠다드와 롱 타입으로 이원화됐다. 롱 데크 기준 적재 용량은 1262ℓ로 경쟁 모델 대비 우위를 확보했고, 서스펜션 역시 5링크와 리프 타입을 선택할 수 있도록 했다. LD(차동기어 잠금) 시스템, 사륜구동, 클리어 사이트 그라운드 뷰 등 오프로드 사양도 충실하다.

KGM은 내년 1월 출시와 함께 신차 판매 가격을 공개할 예정이다. 가솔린 기준 엔트리 트림은 2900만원대 후반부터 시작해, 최상위 트림은 3900만원대 후반이 될 전망이다.

KGM 관계자는 “무쏘는 경쟁 모델 대비 선택지가 훨씬 많고, 가격 측면에서도 경쟁력을 갖출 것”이라며 “국내 출시를 시작으로 영국, 튀르키예 등 유럽과 남미 등으로 영역을 넓혀 전체 판매량의 절반가량을 수출이 차지하도록 하는 것이 목표”라고 말했다.