[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]경북 고령군의회는 지난 26일 의원회의를 끝으로 공식 의정활동을 마무리하고 이어서 종무식을 통해 한 해 동안의 의정활동을 되돌아보는 시간을 가졌다.

이날 종무식에서는 나영완 의원이 대한민국시군자치구의회의장협의회가 수여하는 ‘대한민국 지방의정봉사상’을 수상했다.

이와 함께 지방의회 운영과 원활한 의정활동 지원에 기여한 의회사무과 직원에 대한 모범공무원 및 표창대상자 시상도 진행됐다.

고령군의회는 성실하고 책임감 있는 공직 수행으로 의회 운영을 뒷받침해 온 직원들의 노고에 감사의 뜻을 전하며 표창을 수여했다.

이어서 의원 및 직원들은 2025년 한 해 의정활동을 함께 돌아보는 영상을 시청하며 서로의 노고를 격려하고 송년 인사를 나눴다.

이철호 의장은 종무식 송년 인사를 통해 “2025년 한 해 동안 군민의 삶을 위해 각자의 자리에서 최선을 다해 주신 동료 의원 여러분과 의회사무과 직원 여러분께 깊이 감사드린다”며“다가오는 2026년 병오년에도 군민의 뜻을 최우선에 두고 책임 있는 의정활동으로 신뢰받는 고령군의회를 만들어 가겠다”고 말했다.