초록우산·메이크어위시 코리아에 기부금 전달 “사회 이바지하는 활동 지속 확대”

[헤럴드경제=서재근 기자] 포르쉐코리아가 연말연시를 맞아 아동복지 전문기관 초록우산과 난치병 아동의 소원 성취를 지원하는 메이크어위시 코리아에 총 1억3000만원의 기부금을 전달한다고 31일 밝혔다.

이번 기부는 겨울철 난방비 부담으로 어려움을 겪는 취약계층 아동과 병원에서 치료 중인 환아들을 지원하기 위한 것으로, 초록우산과 메이크어위시 코리아에 각각 6500만원이 전달될 예정이다.

먼저, 초록우산에 기부된 후원금은 겨울철 난방비 지원이 필요한 취약계층 아동을 대상으로, 전국 약 160명의 아동에게 1인당 40만원의 난방비가 지원될 예정이다. 또한, 메이크어위시 코리아를 통해 난치병 아동 3명의 소원 실현을 지원하고, 병동에 입원 중인 환아 약 400명을 대상으로 연말 선물과 프로그램을 제공하는 메디컬 아웃리치 프로젝트도 진행한다.

마티아스 부세 포르쉐코리아 대표는 “이번 기부가 연말연시를 보내는 아이들과 가족들에게 작은 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 사회에 실질적인 기여를 할 수 있는 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

한편, 포르쉐코리아는 초록우산, 메이크어위시 코리아와 함께 아동 및 청소년을 대상으로 한 사회공헌 활동을 지속적으로 전개하고 있다.

초록우산과는 인재 아동의 꿈을 지원하는 ‘포르쉐 드림업’을 비롯해 실내 체육관을 건립하는 ‘포르쉐 드림 플레이그라운드’ 등을 운영해오고 있으며, 메이크어위시 코리아와 난치병 아동들의 꿈을 실현하는 ‘메이크어위시 프로젝트’를 이어가고 있다.