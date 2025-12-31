정치 명문가 ‘케네디家’, 또 비극 마주해 급성 골수성 백혈병 진단 받고 1년 시한부

[헤럴드경제=이원율 기자]존 F. 케네디 전 미국 대통령의 외손녀가 30대의 젊은 나이에 희귀암으로 투병하다 영영 눈을 감았다.

케네디 전 대통령 장녀인 캐럴라인의 둘째 딸이자 환경 전문 기자인 타티아나 슐로스버그(35)가 30일(현지시간) 세상을 떠났다고 케네디 도서관 재단이 사회관계망서비스(SNS)에 올린 가족 명의 게시글에서 전했다.

게시물에는 “우리의 아름다운 타티아나가 오늘 아침 세상을 떠났다”며 “그녀는 항상 우리 마음에 있을 것”이라고 쓰였다.

사망 장소는 따로 언급되지 않았다.

슐로스버그는 그간 희귀암으로 투병을 이어왔다.

그는 케네디 전 대통령이 암살된 지 62주년이 된 지난 11월22일 미 시사주간 ‘뉴요커’에 올린 기고문에서 자신이 지난해 5월 딸을 낳은 후 희귀 돌연변이를 동반한 급성 골수성 백혈병(AML) 진단을 받았다고 밝혔다.

그는 수영과 달리기 등으로 건강을 다져온 본인이 암 진단을 받은 사실을 믿을 수 없다고 기고문을 통해 알렸다. 이후 항암치료와 골수이식 등 투병기를 자세하게 기록하기도 했다.

이 유전적 이상은 AML 사례의 2% 미만에서만 발견된다고 CNN은 전한 바 있다.

그는 “부모님과 형제 자매는 내 아이들을 돌보며 거의 매일 병실에 함께 있어줬다”며 “그럼에도 나는 매일 그들이 고통받는 것을 느낀다”고 했다.

당시 그의 종양 전문의는 슐로스버그가 1년 정도 더 살 수 있다고 진단했다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.

피플지에 따르면 그는 의사에게 “정상적인 백혈구 수치가 마이크로리터당 약 4000~1만1000세포인데, 당신의 수치는 마이크로리터당 13만1000세포”라는 이상 소견을 듣기도 했다.

슐로스버그는 케네디 가문의 일원 로버트 케네디 주니어 현 보건복지부 장관을 “나와 직계가족에게는 부끄러운 존재”라며 공개 저격을 한 적도 있었다.

민주당계 정치 명문가 출신의 로버트 케네디 주니어(RFK 주니어)가 지난해 대선 당시 도널드 트럼프 대통령(공화당)을 지지하고 트럼프 2기 행정부 각료로 활동하는 데 대한 비판이었다.

슐로스버그는 1990년 뉴욕 맨해튼에서 출생했다. 미 아이비리그 명문 예일대에서 역사학을 전공했으며, 영국 옥스퍼드대에서 역사학 석사 학위를 받았다.

예일대 신문사 편집장을 맡은 슐로스버그는 뉴저지주 북부 지역신문 기자로 시작해 NYT에 합류했다. 이후 과학·기후 기자로 활동했다.

슐로스버그의 죽음은 유독 불행한 일을 자주 겪은 케네디 가문에서 또 다른 비극으로 남을 전망이다.

케네디 전 대통령은 1963년에 암살당했다. 그의 동생 로버트 케네디도 5년 후 유세 도중 총격에 사망했다. 케네디 전 대통령의 아들 케네디 주니어(JFK 주니어)는 1999년 경비행기 추락 사고로 숨졌다. 당시 나이는 38세였다.

슐로스버그는 뉴요커 기고문에서 “나는 평생 착하고 살기 위해 애썼다”며 “모범생, 좋은 여동생, 착한 딸이 되고자 했으며, 내 어머니를 보호하고 절대 화나지 않게 하려고 했다”고 했다.

그는 “이제 나는 어머니와 우리 가족의 삶에 새로운 비극을 더했다”며 “이를 막을 수 있는 방법은 전혀 없다”고 했다. 이와 관련해 미 CBS는 “또 다른 비극이 케네디 가문을 강타했다”고 전했었다.