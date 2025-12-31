‘대한민국 고객감동&혁신경영 브랜드 대상’은 고객을 감동시키고 혁신적인 경영을 보인 인물‧기업‧기관‧브랜드 등을 발굴하여 국내외 널리 알리기 위해 제정됐다.

대한민국 고객감동&혁신경영 브랜드 대상은 헤럴드 미디어 그룹이 주최하고 고품격 국영문 월간지 파워코리아가 주관했으며 김세영 아나운서의 사회, 이승재 음악연주로 진행되었으며, 팝페라 그룹 송클레어·소프라노 안영의 축하공연이 큰 호응을 얻었다.

이번 시상식에서는 서울시 마포구, 전라남도 영암군, 전라남도 함평군의회, 경기도 연천군의회, 스타벅스 코리아, GS리테일, 한국지방행정연구원, 주식회사 한국리포좀, 에이펙셀(주) 강대일 박사, 국립중앙청소년수련원, 한국체육산업개발(주), 한성기업, 양서농협, 꾸러미 봉사단 등 총 43개 기업/인물/브랜드가 선정됐다.

한편 헤럴드 미디어 그룹(대표 최진영)이 주최하고 고품격 국영문 잡지 월간파워코리아를 발행하는 ㈜뉴스앤매거진 파워코리아(대표 백종원 발행인)가 주관한 ‘2025 대한민국 고객감동&혁신경영 브랜드 대상’은 약 2개월간의 공모 기간을 거쳤으며 12월 29일 서울 태평로 한국프레스센터 20층 내셔널프레스클럽에서 진행됐다.