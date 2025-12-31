‘사무직 대체 가능성’ AI 등장에 ‘손기술 필요’ 블루칼라 업종 각광 흐름

[헤럴드경제=이원율 기자]미국에서 육체 노동자의 급여가 급등하는 이른바 ‘블루칼라 억만장자’ 현상이 나타나고 있어 눈길을 끈다. 인공지능(AI)이 사무직 일자리를 대체할 수 있다는 전망이 짙어지고 있는 가운데, 현장 내 정밀한 ‘손기술’이 필요한 인력의 임금이 껑충 뛰고 있는 분위기다.

최근 일본 아사히TV는 미국에서 건설·에너지·운송·제조 등 육체노동 분야 급여가 치솟고 있는 현상을 조명했다.

미국에서 엘리베이터와 에스컬레이터 기술자의 연봉 중간값은 약 1억5200만원, 송전선 설치 및 수리 담당자는 약 1억3200만원으로 전체 직종 평균의 약 2배에 이른다.

이 매체는 미국 캘리포니아주에서 사는 A 씨의 사례를 소개했다. A 씨는 미국 명문 UC버클리대를 졸업한 후 회사 내 회계직에 종사했다. 당시 상사와의 관계가 좋지 않았던 그는 친구에게 “수학을 잘하니 배관공은 어때?”라는 제안을 받았다. 훈련센터를 찾은 그는 신입 배관공도 회계직보다 돈을 더 많이 벌 수 있다는 사실에 놀랐다고 했다. 회계 담당 시절 시급은 약 4000엔(약 3만6700원)이었다. 배관공 전직 후 시급은 약 1만2000엔(약 11만100원)으로 올랐다. 월급으로 따지면 약 190만엔(약 1740만원)으로 이전의 3배를 채울 수 있었다.

근무 시간 또한 줄었다. 회계 일을 할 때는 오전 9시부터 오후 7시까지 일했다. 배관공은 오전 6시에 출근, 오후 2시30분이면 일과가 끝나는 식이었다.

정보 처리, 데이터 분석 등은 AI로 대체가 가능해지는 흐름으로 가고 있지만, 건설과 수리 등 물리 작업은 아직은 AI가 대체하기 어려워 인력 부족이 이어지는 흐름이다.

미국의 10월 인력 감축 중 AI 요인은 20%를 차지했다. 자동차 제조사 포드의 짐 팔리 최고경영자(CEO)는 AI가 미국 화이트칼라 노동자의 절반을 대체할 수 있을 것으로 전망키도 했다.

이 매체는 일본 또한 미국과 같은 ‘블루칼라 억만장자’ 현상이 나타날지에 대해서도 살펴봤다.

일본 후생노동성에 따르면 의료, 간병, 운송, 건설업 등 사회 인프라를 지탱하는 직종의 평균 연 소득은 약 436만엔(약 4000만원)이다. 다른 직종은 약 541만엔(약 4960만원)으로 1000만원 가까이 차이가 난다.

이로 인해 각 분야의 인력 부족 현황도 큰 심각한 모습이다.

구직자 1명당 구인 건수를 보여주는 유효구인배율을 보면 전체 직종 평균은 1.18배지만 경찰관과 소방관 등 보안직은 6.66배, 건설·채굴직은 5.18배에 이른다. 간병 서비스직은 3.98배였다. 구직자 1명당 3.93건의 구인이 있다는 의미다.

다이이치생명 경제연구소의 가시무라 유 수석연구원은 “수년 내 일본도 미국과 같은 상황이 올 것”이라며 “화이트칼라의 임금은 정체될 것”이라고 했다.

그는 다만 “정규직 해고 규제가 엄격해 미국처럼 AI가 보급돼 일이 없어져도 해고 사유가 되지 않는다”며 “대신 사내에서 인사 배치전환 등은 일어날 것”이라고 전망했다.

그러면서 “AI의 지능지수는 이미 140을 넘어 보통 인간보다 똑똑하다”며 “반대로 사람을 만나 협상하는 영업 같은 일은 AI가 할 수 없어 대체되지 않을 것”이라고 내다봤다.

이는 미국과 일본에서만 감도는 공기라고는 볼 수 없다.

영국에선 대학 대신 칼리지(대학 입시 준비나 전문적 훈련을 받기 위해 가는 2년제 교육기관)와 직업학교를 선택하는 청년 비율이 꾸준히 증가하고 있다.

로이터통신에 따르면 고등교육기관인 유나이티드 칼리지 그룹에선 최근 3년간 공학·건설·빌트 환경 과정 등록률이 9.6% 증가했다. 반면 대학 학부 등록률은 2023~2024학년도에 전년 대비 1.1% 감소했다며 10년 만의 하락세를 보였다고 고등교육통계청이 밝혔다. 한 칼리지 대표는 “AI 확산과 학비 부담이 겹쳐 손으로 하는 기술직이 인기를 얻고 있다”고 했다.

런던의 시티 오브 웨스트민스터컬리지를 다니는 한 18세 배관공 교육생은 “AI와 협업하겠지만, 현장 판단과 손기술은 인간의 몫”이라며 기술직 수요가 지속할 것이라고 통신에 말했다. 한 20대 열펌프 설치 기사 또한 “새벽에 고장난 보일러를 AI가 고쳐주니는 못한다”고 했다.