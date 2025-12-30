[헤럴드경제=장연주 기자] ‘2025 MBC 방송연예대상’에서 박나래가 각종 논란과 의혹으로 시상식에 불참한 가운데, 그의 절친 김숙과 장도연이 나란히 수상했다. 수상자 중 박나래를 직접 언급한 이는 김숙이 유일했으며, 장도연은 박나래를 언급하지 않고 의미심장한 수상소감을 남겨 눈길을 끌었다.

장도연은 지난 29일 서울 상암동 MBC에서 열린 시상식에서 ‘올해의 예능인상’을 받았다.

장도연은 “감사하게도 MBC에서 상을 몇번 주셔서 받았는데 그때마다 ‘받을 만하지’라고 생각한 적은 맹세코 한번도 없다”며 “그런데 오늘은 가장 염치가 없는 것 같다”고 말했다.

장도연은 과거 MBC 연예대상에서 우수상과 최우수상을 받은 바 있다.

그는 이어 “‘태어난 김에 세계 일주’는 정말 고생해서 찍어 놓으신 프로그램에 앉아서 적어 놓은 대로만 하고 있고, ‘라디오스타’도 얼마나 귀한 자리인지 안다”고 했다.

그러면서 “포토존에서 유세윤 선배님과 촬영하는데, MC께서 대상에 대한 질문을 했다”며 “유세윤 선배가 제 얘기를 하길래 새로운 조롱이라고 생각했다. 말이 안된다. 주시지도 않을 거지만, 저도 받지도 않을거다. 대상 말도 안된다”고 털어놨다.

장도연은 “운이 다할 때까지 열심히 달리겠다”며 “요즘 삼국지를 읽는데, 거기서 겸손하지 않으면 다 죽더라. 이 살벌한 예능판에서 겸손하게 살겠다”고 말했다.

‘겸손’을 강조한 장도연의 수상소감은 최근 잇따른 의혹과 논란 속에 스타 예능인들이 연달아 프로그램에서 하차하거나 방송 활동을 중단한 가운데 더욱 의미심장하게 받아들여지고 있다.

특히 장도연은 최근 매니저 갑질 의혹과 ‘주사이모’ 불법 의료 의혹 속에 방송 활동 중단을 선언한 채 법적 대응에 들어간 박나래의 절친이어서 더욱 눈길을 끌었다.

수상자 중 박나래를 직접 언급한 이는 김숙이 유일했다.

MBC ‘구해줘 홈즈’로 최우수상을 받은 김숙은 “7년 동안 함께한 제작진과 멤버들, 장동민, 양세형, 양세찬, 주우재, 박나래 팀장까지 감사하다”고 말했다.