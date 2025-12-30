대통령·국무총리 표창부터 국제 무대까지 신상진 시장. 해마다 늘어난 성과로 정책 경쟁력 입증

[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]신상진 성남시장이. 해마다 수상 실적을 늘려 2022년 7월부터 2025년 12월까지 외부기관으로부터 총 220건의 상을 수상한 것으로 나타났다.

연도별로는 2022년 하반기 41건을 시작으로 2023년 51건, 2024년 56건, 2025년에는 72건을 기록해, 민선 8기 들어 수상 실적이 매년 꾸준히 증가했다. 정책 추진 성과가 단발성에 그치지 않고, 해마다 축적되며 확산되고 있음을 수치로 보여준다.

수상 내역을 보면 대통령 표창 1건, 국무총리 표창 4건을 비롯해 행정안전부·국토교통부 등 중앙부처 표창이 74건에 달했다. 이와 함께 경기도 표창 71건, 언론사 주관 시상 10건, 각종 민간 주관 부문 24건 등 중앙정부부터 광역자치단체, 민간과 언론에 이르기까지 다양한 기관으로부터 우수한 평가를 받았다.

분야별로는 보건·복지 분야가 57건으로 가장 많았고, 문화예술 25건, 교육 15건, 지역경제 16건, 환경 13건, 기술 분야 8건 등 시민 삶과 직결된 전 분야에서 고른 성적을 거뒀다. 특히 기술 분야 수상 8건은 대부분 2025년에 집중돼, 그간 추진해 온 첨단·스마트 도시 정책이 본격적인 결실 단계에 접어들었음을 보여준다.

시는 2023년부터 2025년까지 3년 연속으로 ‘전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회’에서 최우수상·우수상을 수상했으며, (사)한국공공정책평가협회가 주관하는 ‘우수행정 및 정책사례 선발대회’에서도 3년 연속 대상·우수상·장려상을 수상해 정책의 완성도와 실행력을 동시에 입증했다.

또한 청춘남녀 만남행사 ‘솔로몬의 선택’은 저출산과 결혼 기피라는 사회 문제 해결에 기여한 점을 높이 평가받아 경기도 저출생 대응 우수시책 경진대회, 2024 국민공감 캠페인, K-Brand Awards 등 공공과 민관이 주관한 여러 시상에서 잇따라 성과를 냈다.

특히 올해는 국내를 넘어 국제 무대에서도 의미 있는 평가를 받았다. 성남시는 인간중심 모빌리티(Human-Centered MaaS)를 주제로 세계 최대 규모의 스마트시티 시상식인 월드스마트시티 어워즈에서 대한민국 도시 최초로 모빌리티 부문 대상을 수상했다.

영국 리브컴(LivCom)위원회가 주최하고 유엔환경계획이 주관하는 ‘리브컴 어워즈 기술 및 솔루션 분야’에서 은상을 수상하는 등 세계를 무대로 이름을 떨쳐 성남시의 정책의 국제 경쟁력을 공식적으로 인정받았다.

시민 생활과 밀접한 영역에서도 ‘전국 지방자치단체 일자리 대상’을 통해 2021년 이후 4년 만에 고용노동부 장관상을 수상했으며, 지자체로서는 유일하게 ‘제29회 살기 좋은 아파트 선발대회’에서 주거혁신 부문 최우수상을 받는 등 일자리와 주거 분야에서도 두드러진 성과를 거뒀다.

성남시는 이러한 결과가 ‘첨단과 혁신의 희망도시’ 조성과 시민이 살기 좋은 도시 구현을 목표로 일관되게 추진해 온 정책들이 올해 들어 더욱 뚜렷한 결실로 이어진 것이라고 밝혔다.

신상진 성남시장은 “올해까지 이어진 수상 기록은 시민과 함께 다져온 정책과 행정의 성과”라며, “앞으로도 시민 삶의 질을 높이는 실질적인 정책을 통해 살기 좋은 도시 성남을 만들어 갈 것”이라고 했다.