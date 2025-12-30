분당서울대병원 산부인과 김기동 교수 미늘(가시) 봉합사라 불리는 바브드 봉합사... 부인과 개복수술 후 절개탈장 발생률 0% - 부인과 질환 수술 시 복벽 근막도 같이 절개, 수술 후 제대로 봉합하지 않으면 절개탈장 발생 가능성↑ 기본 봉합사, 여러 번 묶음으로 인한 시간과 에너지 소모, 매듭 풀림이나 봉합 이완 가능성 존재 표면 미세 돌기로 매듭 없이도 조직 고정할 수 있는 바브드 봉합사, 임상 적용 가능성 확인 연구 진행 연구 결과, 바브드 봉합사 수술 후 1년, 2년 절개탈장 발생률 제로, 일반 봉합사와 비교해 우수한 결과

[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]매듭 없이 봉합이 가능한 실을 사용해 부인과 수술 후 주요 합병증인 절개탈장을 효과적으로 예방할 수 있다는 국내 연구 결과가 발표됐다.

분당서울대병원 산부인과 김기동 교수팀은 국내 주요 의료기관과 공동으로 진행한 연구에서 ‘바브드 봉합사(Barbed Suture)’가 부인과 수술 시 절개한 복벽 근막 봉합에 안전하게 사용 가능하다고 밝혔다. 이 실은 표면에 미세한 돌기가 있어 매듭 없이도 조직을 견고하게 고정할 수 있는 것이 특징으로 미늘(가시) 봉합사라고도 표현한다.

자궁경부암, 난소암 등 부인과 질환을 치료할 때는 복부 중간을 수직으로 절개하는 ‘정중 개복수술’을 진행한다. 이때 복부를 둘러싼 결합 조직인 복벽 근막도 함께 절개하는데, 수술 후 제대로 봉합하지 않으면 장기가 복벽 근막의 틈으로 노출되는 ‘절개탈장’이 발생할 수 있다.

절개탈장은 수술 후 가장 큰 합병증 중 하나로, 일반적으로 개복수술 환자의 10~23%에서 발생한다. 재수술을 유발할 수 있고 회복 속도도 지연돼 2차 감염이나 염증을 일으킬 수 있어, 절개탈장 예방은 수술 후 회복에 중요한 부분을 차지한다.

절개탈장을 예방하기 위해서는 복벽 근막을 견고하게 봉합하는 것이 핵심인데, 기존 봉합사는 매듭을 여러 번 묶어야 하는 만큼 의료진은 매듭 작업에 많은 시간과 에너지를 소모할 수밖에 없었다. 또한 매듭 풀림이나 봉합 이완의 가능성도 존재했다. 이에 연구팀은 표면의 미세 돌기로 매듭 없이도 조직을 고정할 수 있는 바브드 봉합사의 임상 적용 가능성을 확인하고자 이번 연구를 실시했다.

연구팀은 연구의 정확성을 위해 절개탈장을 유발할 수 있는 병력(절개탈장 경험, 복부 방사선치료, BMI 35kg/m² 이상 등)을 가진 환자를 제외한 138명을 선별했다. 이후 환자들을 바브드 봉합사를 사용한 실험군 67명과 기존 봉합사를 사용한 대조군 71명으로 무작위 배정하여 2021년부터 2년간 추적 관찰했다.

연구 결과, 바브드 봉합사는 기존 봉합사와 비교해 충분히 임상 적용이 가능한 것으로 나타났다. 실험군의 수술 후 1년, 2년 절개탈장 발생률은 모두 0%였으며, 대조군은 1년 1.4%, 2년 3.4%로 확인됐다.

탈장 외 대표적인 합병증인 창상 열개(봉합이 풀리거나 상처가 벌어짐)와 창상 감염(세균 감염으로 인한 염증) 발생률도 실험군에서는 각각 6%, 0% 수준으로 양호했다. 또한 평균 수술시간도 실험군이 219.4분으로 대조군 243.2분보다 다소 빨랐다. 다만, 절개탈장 발생률 등 이 같은 결과에서 두 그룹 간에 통계적으로 유의한 차이는 없었다.

이번 연구는 부인과 정중 개복수술에서 바브드 봉합사와 기존 봉합사를 직접 비교한 최초의 무작위 대조 임상시험으로, 새로운 봉합 기술의 안전성과 임상 적용 가능성을 확인했다는 점에서 의의가 있다. 매듭을 묶을 필요가 없다는 장점으로 수술시간을 단축할 수 있는 만큼, 의료진 피로도 감소에도 충분히 기여할 것으로 보인다.

김기동 교수는 “바브드 봉합사의 합병증 예방 효과에 대한 통계적 우월성까지 입증하기 위해서는 더 큰 규모의 임상시험이 필요하지만, 이번 연구를 통해 바브드 봉합사가 부인과 개복수술에서 안전하고 실현 가능한 선택지임을 확인했다”며, “향후 장기 추적 관찰과 다양한 환자군을 대상으로 한 추가 연구를 설계할 예정이다”고 설명했다.

한편, 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘플로스 원(PLOS ONE, IF 2.9)’ 최신호에 게재됐다.