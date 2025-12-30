[헤럴드경제=채상우 기자] 30일 오후 1시 3분께 서울 강동구 길동생태공원 앞 교차로에서 광역버스 1대와 시내버스 2대, SUV 1대가 추돌했다.

신고받고 출동한 소방 당국은 인력 67명과 차량 18대를 투입해 버스 기사와 승객 등 49명을 구조했다.

이 중 40명이 경상을 입고 인근 병원에 옮겨졌다.

경찰은 버스 기사 등을 상대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.