내년 ‘거문오름 미션’ 추가 시즌2 개막

[헤럴드경제=함영훈 기자] 9.81파크 제주가 제주관광공사와 공동 주최한 ‘그래비티 퀘스트 제주 2025(Gravity Quest JEJU 2025)’를 성공적으로 마무리하고, 2026년에는 더욱 풍요로운 콘텐츠로 이어간다고 30일 밝혔다.

‘그래비티 퀘스트 제주’는 제주의 자연과 아웃도어 액티비티를 결합한 챌린지형 여행 프로그램이다.

관람 중심의 기존 제주 관광에서 벗어나 여행자가 직접 도전하고 성취하는 과정을 통해 제주의 자연을 경험하도록 구성됐다. 체험을 중시하는 ‘액티브 여행’ 트렌드와 맞물리며 연말까지 누적 퀘스트 클리어 수 2000건을 돌파하는 성과를 거뒀다.

특히 퀘스트 달성을 위해 제주를 반복 방문하는 참여자들이 늘어나며 충성 고객층이 자연스럽게 형성됐다. 3개 이상의 퀘스트 달성자는 뜨거운 참여 열기 속에 당초 계획했던 선착순 정원을 조기에 채우며 마감됐다. 지난 11월에는 5개 퀘스트를 모두 완수한 참가자도 등장했다. 서울에 거주하는 해당 참가자는 퀘스트를 수행하고 인증하기 위해 프로젝트 기간 중 제주를 여러 번 방문해야만 했다. 일회성 관광에 그치지 않고 재방문을 유도하는 구조를 통해 체험형 관광 콘텐츠의 실질적인 성과를 입증했다는 평가다.

이러한 성과를 바탕으로 9.81파크 제주는 ‘그래비티 퀘스트 제주 2026’을 통해 프로그램을 한층 확장한다. 기존 ▷한라산 백록담 등반 ▷성산일출봉 탐방 ▷제주환상자전거길 종주 ▷제주 러닝 20KM 인증 ▷9.81파크 X리그 TOP10 도전 등 제주의 자연과 액티비티를 아우른 5개 퀘스트에 더해, 2026년에는 유네스코 세계자연유산으로 등재된 ‘거문오름 탐방 퀘스트’가 새롭게 추가된다. 이를 통해 참가자들은 제주의 대표 자연유산과 도전형 액티비티를 총 6개의 퀘스트로 연결해 보다 입체적이고 깊이 있는 제주 여행 경험을 완성하게 된다.

그래비티 퀘스트 2025는 각 퀘스트별 특징을 반영한 기념 배지를 증정해 완주의 성취감을 극대화했다. 일부 퀘스트의 배지가 조기 소진되고 추가 제작 문의가 쇄도하는 등 높은 관심을 받았다. 2026년에는 이러한 열기를 반영해 배지 디자인을 한층 업그레이드한다. 각 퀘스트의 핵심 수치 정보와 상징적 요소를 시각화해 단순한 기념품을 넘어 참가자들이 소장하고 싶은 ‘완주의 증표’이자 ‘컬렉션 아이템’으로 선보일 계획이다.

9.81 파크를 운영하는 대성파인텍 김종석 대표는 “그래비티 퀘스트 제주 2025는 제주의 자연과 액티비티를 결합한 체험형 관광 콘텐츠가 재방문과 장기 참여로 이어질 수 있음을 확인한 사례”라며 “2026년에는 거문오름이라는 상징적 자연유산을 더해 프로젝트를 이어감으로써 제주의 자연·액티비티·스토리를 하나의 경험으로 연결하는 대표적인 체험형 관광 콘텐츠로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.