GTX-C·수인분당선 연계로 교통 접근성 높여 공공임대 4만호 포함…‘자족형 신도시’로 조성

[헤럴드경제=윤성현 기자] 수도권 주요 지역 7곳이 공공주택지구로 지정돼 총 13만3000호 규모의 대규모 주택공급이 본격화된다. 이 중 공공임대주택은 4만호, 공공분양은 3만4000호에 달한다.

국토교통부는 31일 경기 의왕·군포·안산, 화성, 인천 남동구 등 5곳(총 1069만㎡, 7만8000호)의 지구계획을 최초 승인하고, 구리·오산 2곳(총 706만㎡, 5만5000호)을 공공주택지구로 지정했다고 밝혔다.

승인 및 지정된 7개 지구는 대중교통과 연계된 역세권 입지와 함께 여의도공원의 21배 규모에 달하는 480만㎡의 공원녹지, 164만㎡의 자족용지가 포함돼 있다. GTX-C, 수인분당선, 수도권 8호선, 월곶-판교선 등 주요 철도망과 연계돼 서울 강남·여의도 등 중심 업무지구까지 30분 내 접근이 가능하다.

의왕·군포·안산지구는 GTX-C와 수도권 1호선이 연결되는 의왕역과 가까우며, 총 4만1518호의 주택이 들어선다. 공원·녹지만 해도 163만㎡로 여의도공원 7배에 달하고, 자족용지는 66만㎡다. 화성봉담3지구는 지구 내 수인분당선 신설역(가칭 봉담역)을 중심으로 조성되며, 1만8270호 규모의 주택이 공급된다.

인천구월2지구는 인천지하철 1호선 문학경기장역과 GTX-B 예정역인 인천시청역 인근에 위치해 있다. 총 1만5996호 주택이 들어서며, 복합자족용지만 37만㎡에 달한다. 과천갈현지구와 시흥정왕지구는 각각 960호, 1271호 규모로 비교적 소규모이지만, GTX-C와 수인분당선 등 주요 교통망과의 연계를 통해 도심 접근성이 뛰어나다.

지구 지정이 이뤄진 구리토평2와 오산세교3은 각각 서울과 한강변, 반도체 산업 중심지와 인접해 자족형 도시로 개발된다. 구리토평2는 수변 공간을 특화한 보행 친화형 도시로 조성되며, 오산세교3은 기존 1·2지구와 통합해 직주근접 기능을 강화한다. 두 지구는 2026년 광역교통개선대책 수립을 거쳐, 각각 2027년, 2028년에 지구계획이 최초 승인될 예정이다.