BNK캐피탈 대표에는 손대진 부산은행 부행장 BNK투자증권, BNK저축은행 등 4개 자회사 대표는 유임

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK금융그룹 주요 계열사 대표 인사가 30일 내정됐다. 부산은행장에는 김성주 현 BNK캐피탈 대표가, BNK캐피탈 대표에는 손대진 현 부산은행 부행장이 각각 최종 후보로 선정됐다. 이와 함께 BNK투자증권, BNK저축은행, BNK벤처투자, BNK시스템 등 나머지 4개 자회사는 현 대표의 연임이 확정됐다.

BNK금융그룹은 이날 자회사 최고경영자 후보추천위원회(자추위)를 열어 부산은행장과 BNK캐피탈 신임 대표를 내정하고, 4개 자회사 대표에 대해서는 연임을 결정했다고 밝혔다. 연임이 확정된 자회사 대표들은 기존 임기 2년을 수행한 뒤 ‘2+1’ 형태로 1년을 추가 연임하게 된다.

자추위의 최종 후보자 추천 이후에는 회사별로 임원후보추천위원회 등을 통해 자격 요건과 직무 적합성에 대한 재검증 절차를 거치게 된다. 이후 이사회 의결과 주주총회를 통해 대표 선임이 최종 확정되며, 신임 대표들의 임기는 내년 1월 1일부터 시작된다.

김성주 부산은행장 후보는 경남 거창고, 동아대학교 행정학과를 졸업하고 1989년 부산은행에 입행한 뒤 부산은행 IB사업본부장, 여신영업본부장과 BNK금융지주 리스크관리부문장(전무), BNK신용정보 대표, BNK캐피탈 대표를 역임했다.

손대진 BNK캐피탈 대표 후보는 부산 혜광고, 부산대학교 무역학과를 졸업하고 1992년 부산은행에 입행한 뒤 여신영업본부 상무, 투자금융그룹 상무, 여신지원본부 부행장보, 고객기획본부 부행장보, 부산영업그룹장(부행장)을 역임했다.

자추위는 또 올해로 임기가 끝나는 신명호 BNK투자증권 대표, 김영문 BNK저축은행 대표, 정성재 BNK벤처투자 대표, 박일용 BNK시스템 대표를 유임하기로 했다

한편 BNK금융그룹은 당초 지난 23~24일 숏리스트에 오른 2차 후보군을 대상으로 심층 면접을 진행한 뒤 최종 후보를 확정할 예정이었으나 후보군에 대한 심도 있는 검토가 필요하다는 판단에 따라 일정을 한 차례 연기한 바 있다.