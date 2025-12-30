고교 시절 헌혈 중요성 인식 협력사 직원 가족에 헌혈장 기부

포스코퓨처엠이 누적 300회 헌혈자를 배출하는 등 전국 사업장에서 다양한 봉사활동을 전개하며 연말연시 따뜻한 나눔 실천에 앞장서고 있다.

포스코퓨처엠은 강병진 광양양극재생산부 사원이 지난 13일 전남 순천시 헌혈의집 순천센터에서 300번째 헌혈에 참여해 대한적십자사 광주전남혈액원으로부터 ‘최고명예대장’ 헌혈 유공장을 수상했다고 30일 밝혔다. 최고명예대장은 누적 헌혈 300회를 달성한 헌혈자에게 수여되는 최고 등급의 포상이다.

강 사원은 고등학교 시절 RCY(청소년적십자) 동아리 활동을 통해 헌혈의 중요성을 인식하고 고2 때 첫 헌혈을 시작한 이후 25년간 꾸준히 헌혈에 참여했다. 군 복무 시절에는 등록 헌혈회원으로 활동했으며, 육군 대위로 근무하던 2018년에는 누적 헌혈 160회를 달성했다. 2021년 포스코퓨처엠 입사 이후에도 90회 이상 헌혈을 이어오며 생명 나눔을 실천해 왔다.

특히, 강 사원은 지난 7월 광양양극재공장 협력사 직원 가족의 투병 소식을 접한 뒤, 2023년부터 모아둔 헌혈증 30장을 기부하며 따뜻한 연대의 마음을 전했다. 정경수 기자