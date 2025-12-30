운영기관 (재)부산기술창업투자원 최종 선정

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 법무부가 지정하는 ‘지역 글로벌창업이민센터’ 운영기관으로 (재)부산기술창업투자원이 최종 선정됐다고 30일 밝혔다.

글로벌창업이민센터는 국내에서 창업을 희망하는 외국인들에게 창업 교육, 상담(멘토링) 등의 ‘오아시스(OASIS, Overall Assistance for Startup Immigration System) 프로그램’을 진행하는 기관이다. 글로벌창업이민센터로 지정된 (재)부산기술창업투자원은 창업 소양교육, 상담(멘토링), 보육(인큐베이팅) 등 교육을 통해 참여자에게 기술창업비자(D-8-4) 취득을 위한 점수를 부여할 계획이다.

그간 글로벌창업이민센터는 서울에 집중되어 있었으나 정부의 국가균형발전 기조에 따라 올해부터 지역 확산이 본격적으로 논의됐으며, 동남권 최초로 지정되는 쾌거를 이뤘다. 이로써 부산은 외국인 창업 인재가 수도권에 집중되지 않고 지역에서 정착·성장할 수 있는 제도적 기반을 마련하게 됐다.

현재 전국에는 서울 5곳과 전북 1곳이 운영 중이며 이번에 부산과 충청북도가 추가 지정됨에 따라 총 8개의 센터가 외국인 창업을 지원하게 된다. 글로벌창업이민센터는 내년 상반기 개소 예정으로 부산유라시아플랫폼(구 부산역광장)을 외국인 창업 교육과 글로벌 교류의 거점 공간으로 활용할 계획이다.

이진수 시 금융창업정책관은 “글로벌 창업이민센터 지정을 계기로 외국인 창업 인재가 부산에 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 노력할 것”이라며 “창업 교육, 비자 연계, 유관기관 협업 등 지원 체계를 구축해 부산의 글로벌 창업 허브 기능을 강화하겠다”라고 밝다.