박형준 시장·해수부 직원·경찰·의인 등 타종자

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 한 해를 마무리하고 다가오는 새해의 첫 순간을 시민과 함께 맞이하기 위해 ‘2026 새해맞이 부산 시민의 종 타종행사’를 개최한다고 30일 밝혔다. 행사는 31일 밤부터 2026년 1월 1일 0시까지 용두산공원에서 진행된다.

이번 타종행사는 ▷사전행사 ▷송년음악제 ▷카운트다운 ▷타종식 ▷신년사 ▷새해맞이 축포 순으로 진행되며 시민 참여형 프로그램과 공식 의식이 어우러진 새해맞이 행사로 꾸며진다.

사전행사로는 시민들이 2025년을 보내고 2026년을 맞이할 수 있도록 다양한 참여 프로그램이 마련된다. 오후 6시부터는 을사년 푸른 뱀과 병오년 붉은 말을 형상화한 조형물과 대형 달을 배경으로 한 포토존이 운영된다. 오후 8시부터는 카운트다운 종이 표어 ‘나만의 응원메시지 만들기’ 체험과 미래의 나와 가족, 소중한 사람에게 마음을 전하는 ‘느린 우체통’ 프로그램이 진행된다.

새해 카운트다운과 함께 0시에 울려 퍼질 타종에는 시장과 시의회 의장 등 주요 기관장 5명과 시민대표 16명 등 총 21명이 참여한다. 타종자들은 희망·사랑·평화 등 3개 조로 나뉘어, 한 해를 마무리하는 의미를 담은 총 33회의 타종을 진행할 예정이다.

기관대표 타종자로는 박형준 부산시장, 안성민 부산시의회 의장, 최진봉 중구청장, 김석준 부산시교육감, 양재생 부산상공회의소 회장이 참여한다. 시민대표 타종자 16명은 부산시와 시의회, 교육청의 추천을 받아 선정됐으며 올해 부산을 빛낸 인물과 2026년의 희망을 상징하는 시민들로 구성됐다.

한편 부산시는 관람객 안전을 최우선으로 고려해 행사장인 용두산공원에 입장 인원 총량제(7000명)를 적용하며, 인파 밀집 시 현장 상황에 따라 입장을 제한할 계획이다. ‘부산 시민의 종 타종행사’는 부산시 공식 유튜브 채널 ‘부산튜브(@Busan_is_good)’를 통해 온라인 생중계된다.