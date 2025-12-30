중기중앙회 ‘중기 경기전망조사’ 발표 내년 1월 79.3…12월보다 2.8p 상승

[헤럴드경제=강문규 기자] 중소기업들이 내년 1월 경기가 이달보다 개선될 것으로 전망했다.

중소기업중앙회는 지난 11∼17일 3136개 중소기업을 대상으로 실시한 ‘중소기업 경기전망조사’에서 내년 1월 업황전망 경기전망지수(SBHI)가 79.3로 12월보다 2.8포인트(p) 높아졌다고 30일 밝혔다. 계엄정국으로 어수선했던 지난해 1월(68.1)보다 11.2p 상승한 수치다. 지수가 100보다 높으면 경기 전망을 긍정적으로 보는 업체가 그렇지 않은 업체보다 많다는 뜻이고 100보다 낮으면 그 반대를 의미한다.

제조업과 비제조업 모두 경기 개선 기대감이 컸다. 제조업의 다음달 경기전망은 전월보다 1.6p 상승한 82.2이며, 비제조업은 전월대비 3.2p 상승한 77.9로 나타났다. 건설업(73.5)은 같은 기간 1.7p, 서비스업(78.8)은 3.5p 각각 상승했다.

제조업에서는 ▷금속가공제품(69.0→88.6, 19.6p↑) ▷1차금속(72.1→83.3, 11.2p↑)를 중심으로 12개 업종이 상승했고, ▷산업용 기계 및 장비수리업(80.8→68.7, 12.1p↓) ▷고무제품 및 플라스틱 제품(81.3→73.5, 7.8p↓) 등 11개 업종이 하락했다.

비제조업에서는 건설업(71.8→73.5)이 1.7p 상승했고, 서비스업(75.3→78.8)은 3.5p 상승했다.

서비스업에서 ▷운수업(77.4→85.3, 7.9p↑) ▷도매및소매업(72.0→76.2, 4.2p↑) 등 5개 업종이 상승한 반면, ▷출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업(90.6→86.9, 3.7p↓) ▷숙박 및 음식점업(82.0→79.0, 3.0p↓) 등 5개 업종은 하락했다.

전산업 항목별 전망을 보면 ▷자금사정(75.8→81.8) ▷영업이익(74.3→77.2) ▷수출(82.2→83.8) ▷내수판매(76.6→77.6) 모두 전달보다 높아졌다. 역계열 추세인 고용(97.4→98.3)은 전월대비 악화될 것으로 전망됐다.

내년 1월의 SBHI와 최근 3년간 동월 항목별 SBHI 평균치와 비교해보면 제조업에서 고용을 제외한 다른 항목은 이전 3년 평균치보다 개선될 것으로 전망됐다. 비제조업에서는 수출, 고용을 제외한 모든 항목이 이전 3년 평균치보다 개선될 것으로 전망됐다.

12월 중소기업 경영상 애로요인은 ‘매출(제품판매) 부진’(52.8%) 비중이 가장 높았다. 이어 인건비 상승(38.0%), 원자재(원재료) 가격상승(31.2%), 업체 간 경쟁 심화(25.9%) 등이 뒤를 이었다.

지난 11월 중소제조업 평균가동률은 77.9%로 전월대비 7.6%p 상승했으며, 작년 11월보다 5.7%p 상승했다. 기업규모별로 소기업(67.2%→74.5%)은 전월대비 7.3%p, 중기업(73.8%→79.9%)은 전월대비 6.1%p 상승한 것으로 나타났다. 기업유형별로 일반 제조업(69.2%→77.8%)은 전월대비 8.6%p, 혁신형 제조업(73.0%→78.3%)은 전월대비 5.3%p 상승했다.