내년 관련 베이커리·굿즈 출시…미국 현지 참여 마케팅도

[헤럴드경제=박연수 기자] 내년부터 파리바게뜨에서 ‘흥부 듀오(손흥민·드니 부앙가)’를 모티브로 한 제품을 만날 수 있다.

파리바게뜨는 미국 메이저리그사커(MLS)의 ‘로스엔젤레스 FC(LAFC)’와 국내 식품외식업계 최초로 파트너십을 체결했다고 30일 밝혔다. 2023년~2024년 ‘파리 생제르맹(PSG)’, 2025년 ‘토트넘 홋스퍼’에 이은 세 번째 글로벌 스포츠 협업이다.

LAFC는 미국 로스앤젤레스를 연고로 2018년 MLS에 데뷔했다. 손흥민, 드니 부앙가 등 스타 선수들이 활약 중이다. 파리바게뜨는 이번 파트너십을 통해 내년부터 관련 베이커리 제품과 굿즈를 출시한다. 유소년 팬 초청 프로그램, 경기 관람 티켓 경품 등 다양한 참여 이벤트도 계획하고 있다.

파리바게뜨 허진수 부회장은 “고객들이 빵과 함께 즐거운 이야기를 나누고 특별한 경험을 할 수 있는 다양한 활동을 펼치겠다”고 말했다. LAFC 래리 프리드먼 공동 회장은 “이번 협업을 통해 축구가 주는 감동과 훌륭한 음식이 선사하는 즐거움을 함께 나누며, 양사의 브랜드 가치를 높일 수 있기를 기대한다”고 화답했다.

한편 파리바게뜨는 국내 3400여개 매장을 비롯해 미국·유럽·아시아에 걸쳐 15개국에 700여개 매장을 운영하고 있다. 미국을 비롯한 북미에는 2030년까지 1000개 매장을 목표로 하고 있다. 최근에는 텍사스주에 현지 제빵 공장 건설에 착수했다.