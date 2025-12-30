겨울철 야영장 이용객의 안전 확보 위해

[헤럴드경제=박준환 기자]양평군(군수 전진선)이 1월 5일까지 겨울철 야영장 이용객의 안전을 확보하기 위해 관내 등록된 야영장을 대상으로 안전 점검을 실시한다.

이번 점검은 겨울철 화재 및 질식 사고 위험 증가에 대비해 정기적으로 추진하는 안전 점검으로, 카라반과 글램핑 시설을 포함한 야영장 전반을 대상으로 화재 예방과 안전 관리 실태를 중점적으로 확인한다.

주요 점검 사항은 ▷소화기, 화재감지기 등 화재예방시설 관리 상태 ▷전기, 가스 등 안전기준 준수 여부 ▷야영장 위생관리 실태 ▷화장실, 샤워실 등 공공이용시설 내 불법 촬영 장치 설치 여부 ▷야영장 시설별 일람표 비치 여부 등이다.

전진선 군수는 “이번 점검은 계도 중심으로 추진하되, 현장에서 즉시 시정이 가능한 사항은 즉각 조치하고, 중대한 위반 사항에 대해서는 관련 법령에 따라 행정처분 등 필요한 조치를 취할 계획”이라고 밝혔다.

한편, 양평군에는 현재 100개의 야영장이 등록돼 운영 중이며 이는 도내에서 포천시, 가평군에 이어 세 번째로 많은 규모다.