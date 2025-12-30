배터리·타이어·냉각수 등 겨울철 필수 점검 핫팩, 담요 등 방한용품 차량 비치도 권고

[헤럴드경제=정경수 기자] 비대면 직영인증중고차 플랫폼 리본카가 겨울철에도 안전한 주행을 돕기 위해 30일 ‘겨울철 차량 점검 가이드’를 공개하고 필수 점검 항목을 안내했다.

우선 겨울철 가장 우선적으로 점검해야 할 부품은 배터리다. 낮은 기온에서는 배터리 성능이 급격히 저하될 수 있으며, 히터나 열선 시트 등 전기장치 사용이 늘어나 방전 위험도 커진다. 배터리는 인디케이터 확인이나 정비소 전압 측정을 통해 상태를 점검할 수 있으며, 최근 차량에 많이 적용되는 점검창 없는 배터리는 전압 측정을 통한 점검이 권장된다. 일반적으로 배터리는 사용 기간 3년 또는 주행거리 6만㎞ 전후 교체가 적절하다. 블랙박스 사용 시에는 저전압 차단 기능을 설정하거나 주차 녹화를 중지해 배터리 소모를 줄이는 것이 도움이 된다.

타이어 역시 겨울철 안전 운행의 핵심 요소다. 겨울용 타이어는 저온 환경에서도 제동력이 우수해 눈길과 빙판길에서 사고 위험을 낮출 수 있다. 겨울철에는 기온 하락으로 공기압이 낮아질 수 있는 만큼, 주기적인 점검과 제조사 권장 수치 유지가 중요하다. 계기판에 공기압 경고등이 점등될 경우 즉시 조치해야 하며, 타이어 마모 상태도 함께 확인해야 한다.

냉각수 관리도 필수다. 냉각수는 엔진 열을 식히는 역할뿐 아니라 겨울철 부품 동결을 방지한다. 냉각수 보조 탱크 수위가 ‘Full’과 ‘Low’ 사이에 있는지 수시로 확인하고, 부족할 경우 즉시 보충해야 한다. 부동액 비율은 영하 20도 이하에서도 얼지 않도록 유지하는 것이 바람직하며, 통상 2년 또는 주행거리 4만㎞ 전후 점검하는 것을 권장한다.

이와 함께 차량 등화류 작동 여부도 사전에 점검해야 한다. 눈이나 안개로 시야 확보가 어려운 경우에는 주간에도 전조등을 켜 차량 위치를 알리는 것이 도움이 된다. 노면이 쉽게 얼어붙는 교량이나 터널 출구 구간에서는 감속 운전과 충분한 차간 거리 확보가 필수다. 스노우 체인, 성에 제거제 등 월동용품과 함께 핫팩, 담요 등 방한용품을 차량에 비치해 두는 것도 유용하다.

리본카는 겨울철 중고차 구매 시에도 체계적인 품질 검증이 중요하다고 강조했다. 연말연시 여행이나 설 연휴 등 장거리 운행이 잦은 시기에는 차량 상태가 안전에 직결되는 만큼, 진단부터 정비, 출고까지 전 과정을 관리하는 직영 시스템 기반 차량 선택이 필요하다는 설명이다.

리본카는 차량 매입부터 진단, 정비, 판매까지 전 과정을 자체 운영하는 직영 시스템을 구축하고 있으며, 자체 특허 점검 기준(RQI)을 통해 차량을 정밀 진단한다. 점검 결과는 공식 홈페이지를 통해 투명하게 공개되며, 배터리·타이어·엔진오일 등 겨울철 주행 성능과 직결되는 주요 부품은 출고 직전 ‘안심 출고 서비스’를 통해 한 차례 더 점검된다.

리본카 관계자는 “겨울철에는 작은 차량 이상도 큰 사고로 이어질 수 있다”며 “배터리와 타이어 등 핵심 부품을 정밀하게 진단·정비해 출고함으로써, 고객들이 귀성길이나 가족 여행을 안심하고 떠날 수 있도록 검증된 품질의 차량만 제공하고 있다”고 말했다.