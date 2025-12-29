HD현대중공업, 1982년 설립·개교 초·중등 교육과정…졸업생 1000명

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 지난 44년 동안 울산 지역 외국인 자녀들의 교육산실 역할을 해온 현대외국인학교가 내년 1월 5일부터 ‘울산현대국제외국인학교(Ulsan Hyundai International School)’로 교명을 변경하고 새롭게 출발한다.

이번 교명 변경은 울산 지역을 대표하는 외국인학교로서의 정체성을 공고히 하고, 학교의 역사적 유산을 강조하기 위해 결정됐다.

현대외국인학교는 지난 1982년 HD현대중공업이 울산 동구에 거주하는 선주사 자녀들의 교육을 지원하기 위해 설립함으로써 출발했다. 개교 이래 지금까지 1000명 이상의 졸업생을 배출하며 울산 지역 최고의 외국인 교육 기관으로 자리매김해 왔다.

현재 울산과학대학교 동부캠퍼스 내에 위치한 학교는 초·중등 과정을 운영한다. 교육 과정은 영국 국립 교육과정(The National Curriculum)과 국제 초·중등 교육과정(IPC·IMYC, International Primary & Middle Years Curricula)을 바탕으로 학생들의 자기 주도적 학습 역량 강화에 중점을 두고 있다.

이 같은 교육 과정으로 국제학교위원회(CIS, Council of International Schools)로부터 지난 2011년 최초 인증을 받은 이래 2016년, 2023년 재인증을 획득하며 교육 품질과 운영 체계를 인정받고 있다.

입학은 부모 중 1명 이상이 외국인이거나 해외 거주 기간이 총 3년 이상인 내국인 학생이면 지원 가능하다.