[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천관광공사는 상상플랫폼에 입주할 신규 파트너를 내년 1월 27일까지 모집한다.

이번 공모는 상상플랫폼 ▷1관 전시·체험 ▷2관 상상마켓(로컬 셀렉트숍) ▷3관 스포츠콤플렉스(복합스포츠센터)를 운영할 파트너를 찾는다.

2개 이상의 공간에 중복 지원도 가능하다. 제안평가를 통해 최종 파트너를 선정하며 계약기간은 10년으로 임대료는 매출 연동 수수료 방식으로 책정된다.

상상플랫폼은 1978년 전국에 곡물과 사료를 공급하기 위해 건립된 아시아 최대 규모의 곡물창고였으나 도시재생사업을 거쳐 인천 최대 복합문화시설로 재탄생했다.

2024년 인천관광공사가 현재의 모습으로 정식 개관했다. 3층에는 제물포 AI교육센터, 4층에는 바다 전망 대형 카페 스토리지 인천이 입주해 있다.

건물 중앙에 위치한 약 500평 규모의 웨이브홀에서는 제물포웨이브마켓을 비롯해 인천의 개성 있는 상점을 만날 수 있는 다양한 마켓 행사가 매년 수차례 개최되고 있다.

상상플랫폼 인근에 1·8부두 재개발 사업이 예정돼 있어 입주를 희망하는 파트너는 해당 개발계획을 상세히 살펴볼 필요가 있다.

공모 관련 세부 내용은 인천관광공사 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.