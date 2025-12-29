[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 뉴진스가 결국 쪼개졌다. 네 명이 멤버는 무사히 소속사로 복귀했으나, 다니엘에 대해서는 전속계약 해지를 통보했다. 어도어는 멤버 이탈에 따른 책임을 다니엘 측에 묻겠다는 입장이다.

어도어는 “하니는 법원의 판결을 존중해 어도어와 함께하기로 결정했다”며 “다니엘의 경우 뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로 함께 하기 어렵다고 판단하여 금일 전속계약 해지를 통보했다”고 29일 밝혔다.

이어 “이번 분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해 법적 책임을 물을 예정”이라고 강조했다.

뉴진스 멤버들은 앞서 하이브와의 갈등으로 해임된 민희진 전 대표의 복귀를 요구했으나 받아들여지지 않자, 지난해 11월 어도어의 전속계약 위반으로 계약이 해지됐다고 주장하며 맞섰다.

어도어의 입장은 완전히 달랐다. 어도어에선 뉴진스와 계약이 여전히 유효하다며 같은 해 12월 전속계약 유효확인 소송을 내고, 본안 소송 결론이 나기 전까지 멤버들의 독자 활동을 막아달라는 가처분 신청도 냈다.

법원은 가처분 사건과 1심에서 어도어의 손을 들어줘, 뉴진스 멤버 해린과 혜인은 지난달 소속사로의 복귀 의사를 밝혔다. 소속사가 두 멤버의 복귀를 알리자, 하니와 민지, 다니엘도 소속사로 돌아오겠다는 입장을 갑작스레 내놨다. 이에 어도어는 한 걸음 물러나 멤버들과 논의를 이어가는 중이라고 밝혔다.

결국 어도어는 멤버들의 복귀 선언과 이후의 논란에 대해서도 바로잡고 설명하겠다는 입장이다.

어도어는 “멤버들이 오랜 기간 지속해 왜곡되고 편향된 정보를 들으면서 회사에 대해 많은 오해를 하고 분쟁에까지 이르게 됐음을 알게 됐다”며 “다소 시간이 걸리더라도 정확한 사실관계를 바탕으로 오해를 완전히 해소하는 과정이 필요하다는 데 뜻을 같이했다”고 전했다.

그러면서 “분쟁 과정에서 발생한 여러 논란에 대해서도 추후 말씀드릴 기회를 갖기로 했고 시기와 방식을 논의 중”이라고 덧붙였다.