‘스님 거처’ LG 스마트코티지 설치 냉장고·세탁기 등 필수가전 구비

LG전자가 대형 산불로 피해를 입은 경북 의성군 천년고찰 고운사에 모듈러 주택 ‘LG 스마트코티지’를 기증했다. LG전자는 최근 경북 의성 고운사(사진)에 2층형 LG 스마트코티지를 설치했다고 29일 밝혔다. 해당 공간은 산불로 전각이 전소된 이후 거처 마련에 어려움을 겪던 스님들이 생활하고 수행하는 요사채로 활용될 예정이다.

고운사는 신라 신문왕 원년인 681년 의상대사가 창건한 사찰로, 석조여래좌상 등 다수의 보물을 보유한 역사적 사찰이다. 이번에 지원된 모델은 14평(45㎡) 규모의 2층형 ‘듀오 맥스 45’로, 1층에는 냉장고와 세탁기, 인덕션 등 생활에 필요한 필수 가전을 갖춰 실용성을 높였다. 여기에 고효율 가전과 태양광 패널을 적용해 에너지 소비를 최소화했다. 자연과의 조화를 중시하는 사찰 문화에도 부합하도록 설계한 것이다. 스마트코티지에 설치된 가전과 공조시스템, IoT 기기들은 LG 씽큐 앱을 통해 통합 제어할 수 있다. 또 모듈 구조체와 창호, 배선, 욕실, 주방기구 등 자재의 70% 이상을 사전 제작해 현장에서 조립하는 프리패브(Pre-fab) 방식으로 제작돼, 기존 철근콘크리트 공법 대비 공사 기간을 최대 50% 이상 단축할 수 있다.

조연우 LG전자 스마트코티지 대표는 “산불 피해로 복구에 힘쓰고 있는 고운사에 보탬이 되길 바란다”고 말했다. 박지영 기자