공급망 재편 속 전략적 국내복귀 사례 공개 해외 사업장 유지하며 국내 투자 늘린 6개 기업 분석

[헤럴드경제=정경수 기자] 코트라는 정부의 국내복귀기업 지원제도를 활용해 생산 기반과 공급망 안정성을 동시에 강화한 6개 기업의 사례를 담은 ‘국내복귀기업 지원 우수사례집’을 발간했다고 29일 밝혔다.

이번 사례집은 단순한 생산기지 이전을 넘어 스마트 제조 도입, 핵심 기술 내재화, 글로벌 공급망 리스크 관리 등 전략적 국내복귀에 성공한 기업들의 실전 노하우를 정리한 것이 특징이다. 반도체, 자동차 부품 등 한국 주력 산업을 대표하는 기업들이 국내 투자를 결정하게 된 배경과 투자 성과, 정부 지원제도 활용 방법을 구체적으로 소개했다.

특히 ‘해외 사업장을 반드시 철수해야만 국내복귀가 가능한가’라는 기업들의 대표적인 고민에 대한 현실적인 해법도 담겼다. 반도체용 쿼츠(석영 유리)를 가공하는 W사는 중국 공장을 폐쇄하는 대신 해외 사업장을 유지하면서도 국내복귀기업으로 인정받아 경북 구미에 대규모 생산기지를 구축했다. 이를 통해 국내 공급망과의 연계를 강화하고, 반도체 경기 회복 국면에서 급증하는 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 체계를 마련했다는 평가다.

자동차 부품 제조사 H사는 미래차 전환을 계기로 중국 법인을 단계적으로 축소하고 경북 영천에 스마트 공장을 구축했다. 생산 자동화를 통해 경쟁력을 높이는 동시에 지역 대학과 산학협력을 통해 전문 인력을 양성하며 지역 고용 활성화에도 이바지했다.

정부의 국내복귀기업 지원제도는 해외에서 생산 활동을 하던 기업이 일정 요건을 충족할 경우 투자보조금, 세제 감면 등 다양한 인센티브를 제공하는 제도다. 2013년 제도 도입 이후 현재까지 총 157개 기업이 국내복귀기업으로 선정됐으며, 이들이 국내에 투자한 금액은 약 6조6000억원에 달한다.

강경성 코트라 사장은 “국내복귀는 단순한 유턴이 아니라 첨단 기술 투자와 공급망 리스크 관리를 위한 기업의 전략적 선택”이라며 “해외 진출 기업들이 한국에서 새로운 성장 동력을 찾을 수 있도록 관계 기관과 협력해 원스톱 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.