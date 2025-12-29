[헤럴드경제=장연주 기자] 중국 한 스파에서 여성 고객이 남성 마사지사를 거절하자 “어머니뻘이라 관심 없을 것, 무지하다”며 조롱받는 일이 발생했다.

29일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면, 지난 12일 황씨라는 성을 가진 중년 여성은 후난성 창사에 있는 한 스파를 찾았다.

황씨는 어깨와 목 마사지를 받기 위해 옷을 벗고 침대에 엎드려 누웠고, 여성 매니저가 방에 들어와 수건을 덮어줬다.

그런데 잠시 후 남성 마사지사가 들어왔고, 깜짝 놀란 황씨는 거절 의사를 표시했다.

그는 당시 상황에 대해 “저는 알몸이었다. 그래서 남자가 저를 상대하는 건 싫다고 했다”며 “매니저가 이유를 묻더니 무지하다고 했다. 병원에도 남자 의사가 있다고 하더라”라고 설명했다.

이에 황씨가 경찰에 신고하겠다고 하자 매니저는 마사지사를 바꿔주겠다고 했다.

당시 매니저는 “원하는 성별을 지정하지 않아서 남성 마사지사를 보낸 것”이라며 “제가 틀렸다고 생각하지 않는다. 많은 스파에서 남성 마사지사는 여성 고객을, 여성 마사지사는 남성 고객을 상대하는 것이 일반적”이라고 주장했다.

하지만 황씨는 더 이상 마사지를 받을 기분이 아니었다.

그는 “매니저 말이 불쾌했다. 내가 과민 반응한다고 생각했던 것 같다”며 “매니저는 남성 마사지사가 잘 생겼고 20대이며, 내가 어머니뻘 나이라서 그가 내게 관심이 없을 것이라고도 했다”고 덧붙였다.

누리꾼들은 “고객에게 먼저 확인하지 않은 스파 측 잘못이다”, “고객이 싫다고 하면 사과부터 해야지 조롱을 왜 하냐” 등의 반응을 보였다.