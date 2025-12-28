[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]㈜서한은 지난 27일 2025년도 ‘대구경북지역 우수학생 장학증서 수여식’을 개최하고 장학재단을 통해 대구·경북지역 우수학생에게 5억원의 통큰 장학금을 기부했다.

이번 수여식에는 지역 내 우수인재로 선정된 장학생 400명 중 90여명을 비롯해 학부모 및 교사 등 약 150여명이 참석했다.

㈜서한은 대구·경북지역 내 우수인재 발굴 및 육성을 통한 지역사회 발전을 목적으로 장학재단을 설립해 2006년부터 대구교육청과 경북교육청을 통해 학업능력이 우수하고 재능이 뛰어난 학생들을 추천받아 해마다 장학금을 수여하는 행사를 이어오고 있다.

이번 장학사업으로 대구경북의 다문화가정, 한부모가정 등 어려운 환경에서도 희망을 잃지 않고 학업에 열중하는 학생 295명, 전국기능경기대회에서 입상한 학생 55명, 국가유공자, 경찰관, 소방관의 자녀 50명을 포함한 400명의 지역인재를 장학생으로 선발하고 장학금 총 약 5억원을 전달했다.

특히 지난해부터는 다문화가정 중 학업성적 등이 우수한 학생도 추가로 선발해 다문화가정 학생들이 꿈을 잃지 않고 잘 성장해 우리 사회 구성원으로 잘 자리할 수 있도록 지원을 강화했으며 올해 대구경북 총 96명을 지원했다.

이로써 (주)서한은 장학재단 설립 후 현재까지 지역 내 인재양성을 위해 장학생 총 5486명에게 장학금을 전달하며 사회공헌사업의 선두주자 역할을 톡톡히 하고 있다.

(재)제산장학문화재단 및 (재)서한장학문화재단 김을영 이사장은 “서한은 늘 그랬듯 인재양성에 앞장섬으로서 미래의 주역들이 이 사회의 중심으로 성장하는데 작은 힘이나마 보태 나아겠다”고 말했다.