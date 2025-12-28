[헤럴드경제=홍승희 기자] 미래에셋그룹이 국내 4위 암호화폐 거래소인 코빗 인수를 추진 중인 것으로 알려져 주목된다.

28일 관련업계에 따르면 미래에셋그룹 계열사인 미래에셋컨설팅은 최근 코빗 주요 주주들과 지분 인수를 위한 양해각서(MOU)를 체결한 것으로 전해졌다.

작년 말 기준으로 코빗 최대주주는 넥슨의 지주회사인 NXC로 45.56%의 지분을 보유하고 있다.

또, NXC의 자회사인 심플캐피탈퓨처스가 14.95%를, SK스퀘어가 31.55%를 보유 중인 상황이다.

업계에선 계약 규모가 1000억∼1400억원이 될 것이란 전망도 나온다.

코빗 측은 “확인해 줄 수 있는 사항이 없다”는 입장을 밝혔지만, 이러한 소식이 사실일 경우 금융업과 가상자산의 결합이란 측면에서 의미가 작지 않을 것으로 전망된다.

원화 스테이블코인 제도화 편입이 추진되면서 최근 들어 금융기업과 가상자산 기업 간 합종연횡이 빠르게 진행되는 양상이다.

앞서 네이버의 금융 계열사 네이버파이낸셜과 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무는 지난달 포괄적 주식 교환을 통해 두나무를 네이버파이낸셜의 자회사이자 네이버의 손자회사로 편입하는 방안을 의결하기도 했다.