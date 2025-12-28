프로포폴 투약 중독자 중 7명 우울증 심화해 스스로 생 마감

[헤럴드경제=홍태화 기자] 미용시술을 빙자해 환자에게 약 1000회에 걸쳐 프로포폴을 반복 투약한 의사가 재판에 넘겨졌다.

서울중앙지검 강력범죄수사부(이태순 부장검사)는 ‘2025년 서울중앙지검 의료용 마약범죄 단속 결과’를 발표하고 28일 이같이 밝혔다.

서울중앙지검은 ‘롤스로이스 약물 운전 사건’, ‘유명인 프로포폴 투약 사건’ 등 의료용 마약류의 오남용과 이에 따른 2차 범죄가 사회적 문제로 제기됨에 따라 작년 2월부터 ‘의료용 마약 전문 수사팀’을 편성해 집중적으로 단속하고 있다.

올 한 해에는 총 41명(의사 3명, 약사 1명, 유통 사범 17명, 투약 사범 20명)을 입건해 그중 6명을 구속기소하고, 18명을 불구속기소 했다. 사회적 복귀가 가능하다고 판단한 13명은 기소유예 처분(4명은 기소중지)했다.

주요 단속 사례로는 2021년 3월부터 3년에 걸쳐 치료 외 목적으로 중독자 62명에게 989회에 걸쳐 프로포폴을 반복적으로 투약해 주고, 8억원 상당의 범죄 수익을 챙긴 의사 A씨를 구속기소하고, 투약자 3명을 불구속기소 했다.

A씨의 병원에서 프로포폴을 투약한 중독자 중 7명은 젊은 나이임에도 대부분 우울증이 심화해 스스로 생을 마감했고, 다른 중독자들도 더욱 심한 합병증을 앓게 돼 마약류 구매에 재산을 탕진했다고 검찰은 설명했다.