[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북경찰청은 26일 홍보관에서 2025년 경찰영웅으로 선정된 고(故) 이기태 경감의 흉상 제막식을 개최했다.

이날 행사에는 오부명 경북경찰청장을 비롯해 손순혁 경북도 자치경찰위원장, 이홍균 경북북부보훈지청장, 정영웅 경북재향경우회장 등 주요 외빈과 유가족, 동료 경찰관들이 참석했다.

경찰영웅 선정은 2017년도부터 시작됐으며 경찰청에서 매년 투철한 사명감으로 경찰 정신을 몸소 실천한 순직 경찰관을 경찰영웅으로 선정하고 있다.

현재까지 21명이 선정됐다.

고 이 경감은 2015년 10월21일 제70주년 경찰의 날 경주역 철길에 드러누운 장애 청소년을 구하려다 화물열차에 치여 순직했다.

오부명 경북경찰청장은 추념사를 통해“ 국가와 국민을 위해 희생한 분들을 조직이 제대로 예우하지 않는다면 위기의 순간 그 누구도 현장으로 앞장서지 않을 것”이라며 “순직·공상 경찰관들의 희생에 맞는 예우를 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.