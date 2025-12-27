[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 지난 26일 ‘2025 포항 유니크베뉴 기본 계획 수립 용역 최종 보고회를 열고 마이스 산업 활성화를 위한 유니크베뉴(PUV) 후보지로 스페이스워크(환호공원), 연오랑세오녀 테마공원, 사방기념공원을 선정했다.

유니크베뉴는 마이스(MICE) 행사에서 공식 회의 외에 만찬, 환영 행사, 네트워킹 등 공식 프로그램을 운영할 수 있는 차별화된 공간이다.

이날 최종보고회는 이상현 포항시 관광컨벤션도시추진본부장 주재로 마이스산업과를 비롯한 관련 부서 관계자와 외부 전문가, 용역사 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

보고회에서는 포항시 MICE 산업 활성화를 위한 유니크베뉴 기반 조성을 목표로, 포항형 유니크베뉴(PUV) 선정 기준 설정 결과와 후보지 검토·현장 조사 결과가 종합 보고됐다.

포항형 유니크베뉴는 ▲장소(베뉴)의 협조성 ▲공간의 상징성과 매력도 ▲기본 시설 및 운영 여건 등을 단계별 평가 기준으로 적용해 검토가 이뤄졌다.

그 결과 스페이스워크(환호공원), 연오랑세오녀 테마공원, 사방기념공원이 포항을 대표할 수 있는 유니크베뉴 후보지로 선정됐다.

이번 용역은 2025년 7월부터 12월까지 약 5개월간 추진됐으며 포항시가 보유한 공간 자산의 특성과 잠재력을 분석해 국제회의 및 MICE 행사와 연계한 활용 전략을 수립하는 데 초점을 맞췄다.

특히 포항국제전시컨벤션센터(POEX)를 중심으로 컨퍼런스를 개최하고 유니크베뉴를 만찬·공식 환영 행사·참가자 교류 프로그램 등 공식 행사 공간으로 연계 활용하는 구조를 기본 모델로 제시했다.

시는 이번 최종보고회를 계기로 유니크베뉴 후보지로 검토된 공간의 시설 여건과 운영 환경, 활용 가능성을 면밀히 검토하고 포엑스와의 연계를 중심으로 부서 간 협업을 통해 MICE 행사 지원이 가능한 공간으로 단계적으로 고도화해 나갈 방침이다.

이상현 관광컨벤션도시추진본부장은 “포항은 산업·자연·역사 자산을 두루 갖춘 도시”라며 “유니크베뉴를 통해 이를 적극 활용해 포항 MICE 경쟁력을 높여 ‘세계 속의 포항’을 만들어 나가겠다”고 말했다.