차디찬 연말 한파 속에서 들려온 한 간호사의 용기 있는 행동이 시민들의 마음을 데우고 있다. 퇴근길 인파로 붐비는 지하철 안에서 의식을 잃고 쓰러진 남성을 응급조치로 구해낸 미담의 주인공은 고대안암병원 소속 3년 차 간호사 박상은(25) 씨다.

27일 연합뉴스에 따르면 전날 오후 6시 10분경 월곡역을 떠나 고려대역으로 향하던 서울 지하철 6호선 좌석에 앉아 있던 한 젊은 남성이 갑자기 거품을 물고 피를 토하며 앞으로 고꾸라졌다.

남성은 이미 의식을 잃은 듯 보였고 상황은 매우 위급했다. 이때 주변에 있던 승객들이 즉시 소방 당국과 역무원에게 상황을 알렸고, 일부 승객은 “심폐소생술(CPR)이 필요하다”고 소리쳤다.

가장 먼저 나선 것은 한 여성 승객이었다. 그는 곧바로 남성에게 CPR을 실시했다. 당시 현장에 있던 박 씨는 옆에서 환자의 기도를 확보하며 조치를 도왔다. 그러나 CPR을 하던 여성이 체력적 한계에 부딪혀 도움을 요청하자, 박 씨가 직접 나섰다.

박 씨는 지체 없이 남성의 기도를 다시 확보한 뒤 약 1분간 정확한 자세로 CPR을 이어갔다. 박 씨의 신속하고 전문적인 조치 덕분에 남성은 마침내 의식을 회복했다. 이후 남성은 고려대역에서 역무원에게 인계되어 인근 병원으로 무사히 이송됐다.

박 씨는 당시를 회상하며 “처음엔 당황했지만 상황을 마주하니 가만히 있을 수 없었다”고 전했다. 이어 “예상치 못한 상황 속에서 시민으로서 마땅히 해야 할 역할과 책임에 대해 다시 생각해보는 계기가 됐다”며 겸손한 태도를 보였다.

현재 고대안암병원에서 근무 중인 그는 이번 경험을 바탕으로 임상 현장은 물론 연구와 지역사회 등 더 넓은 영역에서 사람들에게 도움을 줄 수 있는 의료인이 되겠다는 포부를 밝혔다.

이번 사례처럼 공공장소에서 심정지 환자가 발생했을 때, 주변 시민의 초기 대응은 생존율을 결정짓는 핵심 요소다. 심정지 발생 후 4분이 지나면 뇌 손상이 시작되며, 10분이 지나면 사망에 이를 확률이 매우 높다. 일반인이 구급대 도착 전 CPR을 시행할 경우, 시행하지 않았을 때보다 환자의 생존율이 약 2~3배 높아진다는 게 의학계의 설명이다.