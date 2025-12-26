[헤럴드경제=고재우 기자] 신세계 임직원 약 8만명의 사번, 이름, 부서 등 개인정보가 유출된 것으로 나타났다. 고객 개인정보 유출은 아직까지는 없는 것으로 확인됐다.

신세계I&C는 26일 “신세계그룹 내부 인트라넷 시스템에서 임직원 및 일부 협력사 직원의 정보가 유출된 정황을 확인했다”고 밝혔다.

현재까지 확인된 유출 정보는 약 8만명의 사번과 이중 일부의 이름, 소속 부서, IP주소 등으로 나타났다. 단 현재까지 고객 정보 유출은 없는 것으로 확인됐다.

신세계I&C는 “사고 인지 즉시 관련 시스템 및 계정에 대한 긴급 점검과 차단 조치를 시행했다”며 “관계 기관에 신고를 진행했고, 향후 정확한 사고 원인과 영향 범위에 대한 조사를 진행할 계획”이라고 밝혔다.

이어 “해당 사실을 사내 공지를 통해 임직원에게 안내하며, 업무 시스템 계정 비밀번호 변경과 의심스러운 이메일에 각별히 유의할 것을 당부했다”고 덧붙였다.

아울러 “관계기관의 조사에 적극 협조하는 한편, 보안 관리 체계를 한층 강화할 계획”이라고 강조했다.