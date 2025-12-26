이달 31일까지 기부해야 올해 연말정산 세액공제 가능 10만원 기부하면 100% 세액공제, 30% 답례품 혜택

[헤럴드경제=이태형 기자] 이달 31일까지 현주소지 외 다른 지방정부에 10만원을 기부하면 연말정산에서 전액 세액공제를 받고 답례품까지 총 13만원의 혜택을 받을 수 있다.

26일 행안부에 따르면 고향사랑기부제는 시행 이후 매년 모금액이 증가하고 있다. 지난 15일에는 제도 시행 3년 만에 처음으로 모금액 1000억원을 넘어섰다.

고향사랑기부제는 개인이 자신의 주소지를 제외한 다른 지방정부에 기부하면 세액공제와 답례품을 받을 수 있고, 기부금은 해당 지역의 주민 복리 증진과 지역 공동체 활성화를 위한 사업에 활용되는 제도다.

기부액 10만원까지는 전액 세액공제 가능하며, 10만원 초과분은 16.5%의 공제를 받을 수 있다. 기부금의 30%에 해당하는 지역 특산품 등이 답례품이 제공돼 10만원을 기부하면 13만원의 혜택을 돌려받을 수 있다.

또 기부금은 지역 사회의 개발, 문화, 복지 등에 활용되고, 답례품은 지역경제를 활성화하는 효과가 기대된다.

특히, 이달에는 하루 기부액이 20억원 이상이 모이고 있어 연말정산을 앞두고 기부 참여율이 높아지고 있는 것으로 풀이된다.

이에 윤호중 행안부 장관은 최근 행안부 공식 유튜브 채널의 ‘숏츠(Shorts)’에 출연해 고향사랑기부 제도의 취지와 기부방법을 설명하고, 직접 기부에 참여했다.

윤 장관은 “고향사랑기부는 국민 한 분 한 분의 따뜻한 마음이 모여 대한민국 균형발전을 이뤄내는 제도”라며 “아직 연말까지 시간이 남아있는 만큼 많은 국민 여러분께서 고향사랑 기부를 통해 마음을 전하고, 연말정산 혜택도 꼭 챙기시길 바란다”고 말했다.