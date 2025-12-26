한 달만 성과…신라면광고 중 최다

농심이 신라면 글로벌 앰배서더 에스파(aespa)와 함께 선보인 신라면 광고(사진)가 유튜브 누적 조회수 1억3000만회를 넘어섰다고 26일 밝혔다.

이는 지난달 19일 광고를 공개한 지 약 한 달 만에 거둔 성과로, 역대 신라면 광고 중 가장 높은 조회수 기록이다. 농심은 “신라면의 브랜드 파워와 에스파의 글로벌 영향력이 결합한 결과”라고 설명했다.

이번 광고는 기존의 정형화된 라면 광고 틀에서 벗어나 K-팝 아이콘 에스파의 매력을 극대화한 뮤직비디오 형태로 제작됐다.

광고 배경음악은 영국 팝그룹 스파이스 걸스의 ‘Spice up your life’를 리메이크 한 곡으로, 신라면의 글로벌 슬로건 ‘Spicy Happiness In Noodles’을 감각적으로 표현했다. 광고 속에서 라면 포장지를 열고 물을 붓는 동작을 안무로 재치 있게 표현한 ‘신라면 댄스’도 큰 화제를 모았다.

농심은 광고와 함께 에스파 멤버들의 모습을 담은 ‘신라면 에스파 스페셜 패키지’를 11월 중국을 시작으로 한국, 호주 등 다양한 국가에 순차적으로 선보이고 있다. 멀티팩에는 에스파 단체 이미지가, 낱봉에는 멤버별 개인 이미지가 디자인됐으며, 멤버들의 사진과 손글씨가 담긴 포토카드를 동봉했다.

농심 관계자는 “이번 1억뷰 돌파는 글로벌 시장에서 신라면이 단순한 식품을 넘어 하나의 문화 아이콘으로 자리 잡았음을 보여주는 사례”라고 말했다. 강승연 기자