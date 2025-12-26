31일까지 품목별 최대 50% 할인·특가 상품 선봬

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 신세계 센텀시티가 몰 스포츠·영패션관 오픈 100일을 맞아 오는 31일까지 ‘스페셜 이벤트’를 개최한다고 26일 밝혔다.

신세계 센텀시티는 기존 면세점 공간이었던 몰 지하 1층을 지난해 12월 2644㎡(약 800평) 규모의 스포츠 슈즈 전문관으로 조성한 데 이어 지난 9월 6280㎡(약 1900평) 규모의 리뉴얼을 통해 스포츠·영패션·IP(지식재산권) 복합 공간으로 완성했다.

2030 고객을 주요 타깃으로 지역 최초로 선보인 ‘헬로키티 애플카페’를 비롯해 인기 캐릭터 굿즈숍 ‘엑스스퀘어’, ‘미니소프렌즈’ 등 캐릭터 IP 브랜드와 EE플레이스, 데우스엑스마키나 등 영패션 브랜드를 대거 입점시키며 새로운 쇼핑 랜드마크로 자리매김했다.

그 결과 전년 동기 기준 약 55% 수준이던 백화점과 몰 간 중복 구매율은 리뉴얼 이후 77%까지 상승했다. 또 신규 고객 약 6만5000명 가운데 절반이 2030 세대로 나타나 젊은 층 유입 효과를 거뒀다.

신세계 센텀시티는 이러한 성과를 바탕으로 연말까지 다양한 프로모션을 전개한다. 우선 600만 관객을 돌파하며 올해 최고 흥행 기록을 세운 영화 ‘주토피아2’ 굿즈를 만나볼 수 있는 ‘미니소X주토피아’ 팝업스토어를 31일까지 운영한다.

이와 함께 베루툼, 본투윈, 크록스 등 슈즈·영패션 10여개 브랜드가 참여해 최대 50% 할인 행사를 진행한다. ‘슈즈 특가전’에서는 스케쳐스 ‘고워크 아치핏 슬립인스’(10만4300원), 헌터 ‘인트레피드 버클 숏 스노우부츠’(14만4500원) 등 대표 상품을 선보인다.

헬로키티 애플카페와 그로서리스터프에서는 2만원 이상 구매 시 각각 아이스티와 아메리카노 1잔을 증정하며, 영패션 브랜드에서는 텀블러, 더스트백, 담요 등 다양한 사은품을 선착순으로 제공한다.