프로젝트명 ‘Q300’, 차명 ‘무쏘’로 확정∙ 픽업 브랜드 플래그십 모델 디자인 차별화한 ‘그랜드 스타일’ 패키지 운영

[헤럴드경제=정경수 기자] KG모빌리티(KGM)가 차세대 픽업으로 개발해 온 프로젝트 ‘Q300’의 공식 차명을 ‘무쏘(MUSSO)’로 확정하고 외관 이미지를 26일 공개했다. ‘무쏘’는 KGM 픽업 라인업을 대표하는 플래그십 모델로, 브랜드 정체성을 전면에 내세운 전략 모델이다.

이번에 공개된 ‘무쏘’는 KGM이 지난 1월 론칭한 픽업 통합 브랜드 ‘무쏘’를 대표하는 핵심 차종이다. 차명과 브랜드명을 동일하게 적용해 픽업 브랜드로서의 정체성과 인지도를 동시에 강화하겠다는 의도가 담겼다.

디자인은 KGM의 디자인 철학인 ‘강인함에서 나오는 힘’을 바탕으로 정통 오프로드 감성을 강조했다. 강인한 인상의 스퀘어 타입 프론트 범퍼와 라디에이터 그릴, 역동적인 측면 캐릭터 라인과 볼륨감 있는 차체가 어우러져 픽업 본연의 강인함과 역동성을 부각한다.

여기에 고객 취향에 따라 선택할 수 있는 ‘그랜드 스타일’ 패키지도 운영한다. 전면 디자인을 차별화한 이 패키지는 도심 주행에 어울리는 웅장한 어반 스타일의 고급스러운 이미지를 강조한 것이 특징이다. KGM은 이를 통해 아웃도어 활동은 물론 도심 주행까지 아우르는 폭넓은 고객 수요를 공략할 계획이다.

KGM은 이날 공식 유튜브와 인스타그램 등 SNS 채널을 통해 ‘무쏘’의 디자인 개발 과정을 담은 스케치 영상도 함께 공개했다.

KGM 관계자는 “무쏘는 일상과 아웃도어를 넘나드는 디자인을 통해 다양한 라이프스타일에 대응할 수 있도록 기획됐다”며 “강인함과 실용성을 기반으로 고객에게 편리하고 즐거운 드라이빙 경험을 제공할 것”이라고 말했다.