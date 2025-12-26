프리미엄 짐웨어 브랜드 본투윈(BORNTOWIN)이 하남 스타필드 3층에 신규 매장을 오픈하고 운영을 시작했다.

이번 매장에서는 새롭게 출시한 홀리데이 컬렉션과 두 차례 완판 이후 재입고된 이클립스(ECLIPSE) 라인을 함께 선보인다. 퍼포먼스와 스타일을 동시에 강화한 두 컬렉션은 본투윈을 대표하는 핵심 라인으로, 실제 착용감을 확인하려는 방문객들의 문의가 이어지고 있다.

그랜드 오픈을 기념한 프로모션도 진행 중이다. 12월 28일까지 기간 한정으로 전 제품 10% 할인 혜택을 제공하며, 구매 금액에 따라 다양한 사은품이 증정된다. 10만 원 이상 구매 시 양말, 15만 원 이상 구매 시 리유저블 백, 30만 원 이상 구매 시 2026 다이어리가 제공된다. 셋업 구매 고객에게는 본투윈 장갑도 함께 증정된다.

하남 스타필드 점에서는 스몹(SMOB) 하남점과의 협업 프로모션도 함께 진행되고 있다. 스몹 당일 이용 영수증을 지참해 본투윈 매장에서 5만 원 이상 구매할 경우 1만 원 할인 혜택을 받을 수 있다. 또한 해당 매장 구매 고객에게는 스몹 이용권 2매 또는 ３천 원 할인권 중 1종이 랜덤으로 증정되는 럭키드로우가 진행된다.

실제로 매장을 찾은 한 방문객은 “운동할 때 입는 옷인데도 디자인이 세련돼 일상복처럼 입기 좋다”라며 “이클립스 라인은 착용감이 특히 인상적이어서 재입고 소식을 듣고 바로 방문했다”라고 소감을 전했다. 또 다른 고객은 “스타필드에서 쇼핑하다 우연히 들렀는데, 매장 구성과 혜택이 좋아 계획에 없던 구매를 하게 됐다”라고 말했다.

본투윈 이태준 대표는 “하남 스타필드 점은 본투윈의 핵심 컬렉션과 방향성을 동시에 보여줄 수 있는 공간”이라며 “앞으로도 오프라인 매장을 중심으로 고객과 직접 소통하는 기회를 지속적으로 늘려 나갈 계획”이라고 말했다.

한편, 본투윈은 연말을 맞아 부산 신세계 센텀시티점 롯데백화점 잠실점 그리고 도산 플래그십 스토어와 광주 쇼룸 또한 시즌 프로모션을 진행 중이다. 연말 무드를 반영한 매장 연출과 함께 최대 70% 혜택과 사은품 행사를 통해 오프라인 고객 접점을 확대하고 있다.