[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 지난 23일 안동 그랜드호텔에서 열린 2025년 경북도 시·군 일자리 창출 추진실 적 평가에서 종합 실적에서 우수상을 수상했다.

이번 평가는 경북도에서 22개 시·군을 대상으로 일자리 목표 달성도, 고용 지표, 지역 특화사업 추진 노력도 등 4개 분야 12개 항목의 추진 실적을 종합적으로 평가해 선정했다.

경산시는 일자리 공모사업 확대, 취약계층 공공 일자리 제공, 중소기업 기술개발 및 근로자 지원 강화, 기업인과 현장 간담회 등을 통해 10월 기준 일자리 창출 목표 대비 106%를 달성했다.

또 통계청 지역별 고용 조사 결과, 청년·여성 고용률, 취업자 수, 고용보험 피보험자 수 등 관련 고용 지표가 지속적으로 상승하며 고용 여건이 꾸준히 개선되고 있다.

뿐만 아니라 중소기업 정규직 전환 및 신중년·청년 고용지원, 중소기업 기숙사 임차비 지원, 청년 창업지원, 펀드를 통한 벤처기업 육성 등 세대·분야별 맞춤형 일자리 정책도 적극 추진하고 있다.

이와 함께 작업환경 개선, 노사민정협의회 사무국 운영, 소상공인 육아 부담 완화, 사회적기업 발굴 및 역량 강화, 자동차 부품 산업 격차 해소 등 일자리의 질 개선 노력도 지속해 왔다.

산업단지복합문화센터, 임당유적전시관, 중산도서관, 저출생극복 K보듬6000 등 정주여건 개선 사업도 꾸준히 추진하며‘일하고 머무르는 도시’기반을 강화하고 있다.

조현일 경산시장은“지역발전을 위해서는 기업과 소상공인을 위한 지원이 최우선”이라며 “앞으로도 우리 시의 여건에 맞는 안정적이고 지속 가능한 일자리 정책을 통해 시민 모두가 활기차게 일할 수 있는 사회를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.