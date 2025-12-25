개인사업자 대출상품 모바일 공시화면 개선 소비자 만족도 82.7%…전년比 3.6%P↑

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원과 7개 금융협회는 통합연금포털 내 연금저축상품 비교공시에 상장지수펀드(ETF)를 추가하는 등 ‘금융상품 비교공시시스템’을 개선한다고 25일 밝혔다.

금감원은 은행연합회, 저축은행중앙회, 금융투자협회, 생명보험·손해보험협회, 여신금융협회, 신협중앙회와 함께 소비자가 금융상품별 정보를 쉽게 비교하고 선택할 수 있도록 ‘금융상품한눈에’와 통합연금포털을 마련해 운영 중이다.

우선 소비자가 통합연금포털에서 ETF 상품별 연평균 수익률과 수수료율 등의 정보를 쉽게 비교할 수 있도록 연금저축상품 비교공시에 ETF를 추가하기로 했다.

‘금융상품한눈에’의 개인사업자 대출상품 관련 모바일 공시화면을 개선해 소비자가 모바일로도 공시사항을 한눈에 확인할 수 있도록 개선할 계획이다. 개인사업자 대출상품 공시정보와 관련해선 오픈API(응용프로그램인터페이스), 비교검색 기능도 제공해 공시 활용도를 높일 예정이다.

아울러 손해보험협회는 고령자 관련 필요한 보험상품을 쉽게 검색·비교할 수 있도록 공시 메뉴를 확대한다.

신협중앙회도 개별 조합의 예금상품 검색 기능을 개선한다. 구체적으로는 판매 지역을 시·군·구 단위까지 세분화하고 단위 조합 검색 기능을 추가할 예정이다.

금감원이 올해 총 4924명을 대상으로 비교공시시스템에 대한 소비자 만족도를 조사한 결과 종합 만족도는 82.7%로 전년 대비 3.6%포인트 상승한 것으로 나타났다.

금감원 관계자는 “앞으로도 소비자 의견을 수렴하고 개선 사항을 발굴·조치해 더욱 편리하고 유용한 비교공시시스템을 만들겠다”고 전했다.