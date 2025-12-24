[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 2026학년도 정시모집 원서를 오는 29일 9시부터 2025년 12월 31일 오후 6시까지 인터넷으로 접수받는다고 24일 밝혔다.

수능전형은 동국대 WISE캠퍼스에서 모집학과별 요구하는 2026학년도 대학수학능력시험 반영 영역에 응시해야 지원이 가능하며 교과전형은 대학수학능력시험에 응시하지 않았더라도 지원이 가능하다.

또 정원 외(농어촌, 특성화고교졸업자, 기회균형 Ⅱ) 전형은 대학수학능력시험 성적 반영 없이 교과성적 100%로 선발(한의예과, 의예과, 간호학과 선발시 수능 100%)한다.

정시모집 가군, 다군에서 선발하며 ‘가’군에는 불교문화대학(불교학전공, 불교문화콘텐츠전공, 명상심리상담학과), 글로컬문화융합대학(웹문예학과, 국사학과, 고고미술사학과, 영어영문학과, 일어일문학과, 중어중문학과, 스포츠과학전공, 스포츠의학전공, 엘리트스포츠전공), 글로컬에너지대학(전자ㆍ정보통신공학과, 원자력ㆍ에너지ㆍ전기공학과, 안전보건전공, 소방방재전공, 자동차소재부품공학전공, 컴퓨터공학과) 을 모집한다.

‘다’군에는 글로컬문화융합대학(디자인미술학과, 조경ㆍ정원디자인학과, 행정ㆍ경찰공공학부, 사회복지학과, 아동청소년교육학과, 항공서비스무역학과, 경영학과, 회계세무학과, 정보경영학과, 호텔관광경영학전공, 조리외식경영학전공, 유아교육과, 가정교육과, 수학교육과, 보건의료정보학과, 뷰티아트산업학과), 글로컬에너지대학(바이오ㆍ화학융합학부), 한의과대학(한의예과), 의과대학(의예과), 간호대학(간호학과), 글로컬인재학부(자유전공학부)를 모집한다.

대학수학능력시험 영역별 반영방법은 ▲한의예과, 의예과, 간호학과를 제외한 모든 모집단위에서 국어/수학/탐구 중 상위 2과목 50%를 반영한다.

▲한의예과(유형1) 및 ▲의예과는 국어 25%, 수학(미적분,기하) 35%, 영어 20%, 과탐 20%을 반영하되 의예과는 과탐Ⅱ과목에 가중치를 5% 반영한다. ▲한의예과(유형2)은 국어 25%, 수학 35%, 영어 20%, 사탐 또는 과탐 과목을 20% 반영한다.

▲간호학과는 국어 25%, 수학 35%, 영어 20%, 탐구 20%를 반영한다. 간호학과의 수학영역은 선택과목이 미적분 또는 기하일 경우 가중치 10%, 과탐 선택 시 가중치 5%를 반영한다.

탐구영역은 한의예과, 의예과, 간호학과 2과목 합산 점수를 반영하며 그 외 모집단위는 상위 1과목을 반영한다.

동국대 WISE캠퍼스는 2026학년도 정시모집 최초합격자(한의예과, 의예과, 정원 외 전형 제외)를 대상으로 장학금 200만원을 지급한다.

2026학년도 정시모집 합격자 발표는 2026년 2월 2일(월) 예정이다.

이 외에 자세한 일정과 전형 사항은 동국대학교 WISE캠퍼스 입학처 홈페이지를 참고하면 된다.