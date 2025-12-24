[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 군위군은 23일 연말을 맞아 지역 먹거리의 가치를 되새기고 로컬푸드를 매개로 생산자와 소비자가 한 자리에 모이는 ‘2025년 군위 로컬푸드 상생한마당’행사를 개최했다.

이번 행사는 한 해 동안 군위 로컬푸드를 통해 건강한 먹거리를 생산해 온 농가와 이를 신뢰하고 이용해 온 소비자가 함께 어울리는 자리로, 딱딱한 공식 행사에서 벗어나 연말 파티처럼 편안하고 유쾌한 분위기로 진행됐다.

행사장에는 군위 로컬푸드 농산물로 마련한 다과가 제공돼 참석자들이 직접 지역 먹거리를 맛보며 자연스럽게 소통할 수 있는 시간을 가졌다.

이번 행사에서는 소비자 모니터단 위촉과 우수 출하농가 시상이 함께 진행됐다. 군위군은 이를 통해 로컬푸드의 신뢰를 함께 만들어 온 생산자와 소비자 모두에게 감사의 뜻을 전하고, 먹거리 상생의 의미를 공유했다.

특히 생산자와 소비자가 함께 참여하는 ‘먹거리 상생 선언’과 퍼포먼스를 통해, 군위 로컬푸드가 단순한 유통을 넘어 지역 공동체를 잇는 매개라는 점을 상징적으로 표현했다.

김진열 군위군수는 인사말에서 “예로부터 농사는 모든 일의 근본이라 해 왔다”며 “여러분의 땀과 노력이 대구 시민을 비록한 많은 소비자들의 식탁으로 이어지고 있다는 점에서 큰 자부심을 가져도 충분하다”고 말했다.