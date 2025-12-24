[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국수력원자력(이하 한수원)이 연말연시를 맞아 23일 경주시청 내 사랑의 온도탑 앞에서 ‘희망2026 나눔캠페인’에 동참하기 위해 성금 1억원을 경주시에 기탁했다.

이날 기탁된 성금은 경북사회복지공동모금회에 전달돼 경주시의 복지 취약계층 등 어려운 이웃을 위해 사용될 예정이다.

한수원 본사는 2014년부터 10년 동안 희망나눔 캠페인에 참여하고 있으며 2021년부터는 해마다 1억원을 기부하는 등 이웃 사랑을 꾸준히 실천하고 있다.

또 전국 곳곳에 위치한 한수원의 각 사업소에서도 지역의 어려운 이웃들을 돕기 위해 희망나눔 캠페인 참여와 복지시설 봉사활동, 사랑의 밑반찬 배달 등 다양한 봉사활동과 물품 기부를 활발히 펼치고 있다.

전대욱 한수원 사장 직무대행은 “추운 날씨에 힘든 시기를 보내고 있는 주변의 어려운 이웃들에게 한수원의 작은 온기가 보탬이 되길 바란다”며 “한수원은 앞으로도 공기업으로서의 사회적 책임을 다해 소외된 이웃에 사랑이 전할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.