군민 51% 이상 신청 완료…2월분+3월분 3월말에 지급 계획

[헤럴드경제=박준환 기자]연천군은 인구감소 위기 농어촌 지역 주민의 소득 안정을 돕고, 지역경제와 공동체 활성화를 위한 ‘농어촌기본소득 시범사업’의 전 군민 지급을 위한 준비가 순조롭게 진행되고 있다고 23일 밝혔다.

연천군은 지난 15일부터 2주간 행정력을 집중해, 12개소 21개 창구에서 신청접수를 하고 있으며, 지금까지 51%가 넘는 군민이 신청했다.

군은 접수창구의 혼선을 방지하기 위해 창구별 번호표 시스템을 도입해 동선을 명확히 하고, 자원봉사자 배치로 고령 어르신의 신청서 작성 및 접수를 도와 대기 시간을 줄여 주민 불편을 최소화했다.

김관섭 기획감사담당관은 “당초 정부에서 지급시기를 26년 1월로 계획했으나, 사업 적정성 검토 지연으로 시행시점이 26년 2월로 변경돼 3월 말에 소급 지급할 계획”이라고 전했다.

이 경우 4인 가족이 3월 말에 받게 될 지역사랑상품권 금액은 총 120만원(2월분 60만원 + 3월분 60만원)이 된다.

연천군은 앞으로 부정수급 방지를 위해 전담조사반을 편성하고 실거주 확인을 통해 위장전입으로 부당수령하는 자를 철저히 관리할 계획이다.

부정수급, 불법유통 등 부정행위 적발 시 지원액 환수, 제재부가금(최대 5배), 강제징수 및 벌칙 부과대상이 된다.

‘농어촌기본소득 시범사업’은 공모사업에 선정된 인구감소지역 10개 군에 거주하는 주민(해당 군에 주민등록을 두고 30일 이상 거주하는 주민)에게 월 15만원의 지역사랑 상품권을 지급하는 사업이다.