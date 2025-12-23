브랜드파워 조사 수산가공식품 부문 5년 연속 1위

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산 소재 어묵 제조사 삼진식품이 23일 ‘대한민국 브랜드 대상’ 우수상(산업통상자원부 장관상)에 선정되며 국내 어묵 산업을 대표하는 브랜드로서의 위상을 공식적으로 인정받았다.

‘대한민국 브랜드 대상’은 산업통상자원부가 주최하고 산업정책연구원(IPS) 등이 주관하는 정부 시상 제도로, 창의적이고 선진적인 브랜드 경영을 통해 산업 경쟁력 향상과 국가 경제 발전에 기여한 우수 기업과 브랜드에 수여된다.

삼진어묵은 오랜 전통과 품질 경쟁력, 소비자 중심 경영을 높이 평가받아 올해 우수상 수상 기업으로 선정됐다. 좋은 재료 사용과 높은 어육 함량을 기본 원칙으로 70년 이상 품질을 지켜온 전통기업으로, 부산을 넘어 전국적으로 사랑받는 어묵 브랜드로 성장해 왔다.

또한 반찬용 식재료를 넘어 간식, 선물세트, HMR(가정간편식) 등 다양한 상품군으로 영역을 확장하며 시장을 넓혀왔다. 최근에는 브랜드파워 조사에서 수산가공식품 부문 5년 연속 1위를 차지하는 등 지속적인 소비자 신뢰를 쌓아오고 있다.

김태성 삼진어묵 부사장은 “대한민국 브랜드 대상 수상은 오랜 시간 삼진어묵을 사랑해 주신 소비자 여러분 덕분”이라며 “앞으로도 전통과 품질을 바탕으로 고객에게 신뢰받는 브랜드가 되도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

삼진어묵은 이번 수상을 계기로 브랜드 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장 공략에도 더욱 속도를 낼 계획이다.