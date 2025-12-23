“일상 공간에서도 주민 주도 학습 가능하다는 점 보여준 사례”

[헤럴드경제=박준환 기자]연천군은 하지모 평생학습마을이 지난 22일 서울대학교 시흥캠퍼스에서 열린 ‘제5회 경기도 평생학습대상 시상식’에서 기관·단체 분야 대상을 수상했다고 23일 밝혔다. 아파트 내 유휴공간을 활용한 주민 주도 학습 운영과 직업·지역 연계 성과가 높이 평가됐다.

하지모 평생학습마을은 2016년부터 2025년까지 10년간 아파트 커뮤니티 공간을 학습 거점으로 활용하며 생활권 중심의 학습마을을 운영해 왔다. 공공 학습시설 이용이 어려운 주거지 여건을 보완한 점이 지역 기반 평생학습의 새로운 모델로 주목받았다.

주요 프로그램으로는 ▷바리스타 양성과정을 통한 직업 연계 ▷군 장병 재능기부 영어교육 ▷지역 연계 심폐소생술 교육 ▷주민 참여형 플리마켓 운영 등이 있다.

이를 통해 학습을 일·재능 나눔·안전·지역 교류로 확장했다. 이 과정에서 주민이 직접 프로그램을 기획하고 운영하며 공동체 내 소통과 참여도 함께 강화됐다.

연천군은 이번 성과를 바탕으로 주거지·생활권 중심 학습 사례를 정리해 향후 평생학습 정책 수립 과정에 참고할 방침이다.

이미정 통일평생교육원장은 “일상 공간에서도 주민 주도의 학습이 가능하다는 점을 보여준 사례”라며 “운영 성과를 향후 정책 설계에 반영할 계획”이라고 전했다.