[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 조세호가 조직폭력배 연루 의혹으로 활동을 중단한 가운데, 이와 관련한 지인의 새로운 주장이 나왔다.

개그맨 출신 김주호는 21일 유튜브 채널 ‘장사의 신’에서 “조세호와 대학교 선후배로 만났다. 남창희, 조세호와 함께 8년 정도 같이 살았다. 가족들까지 다 알 정도로 가까운 사이인데, 이런 일이 터져 속상하다”면서 “이번 조폭 연루설에서 내가 빠진 상태로 사진과 의혹이 퍼지다 보니 오해가 더 커진 것 같다. 이 형(조세호)이 날 도와주기 위해 우리 식당에서 사진을 찍지 않았다면”이라며 안타까워했다.

김주호는 조세호와 친분이 있다고 지목된 조폭 최 모 씨에 대해 “알고는 있다”면서 “근데 안다고 잘못이 되는 거냐. 개그맨 생활할 때 행사나 이런 걸 하다 보면 소개받기도 하고, 그런 분들과 관계 형성이 될 수밖에 없는 직업인 것 같기도 하다. 근데 사적으로 어떤 일을 진행한다거나 우애가 돈독한 건 아니다. 최근 5~6년 사이에 만난 적도 없다”고 전했다.

그는 “시발점은 검사를 사칭한 분이 SNS에 조세호 씨와 최 모 씨가 함께 찍은 사진을 올리기 시작한다. 저희 업장에서 찍은 사진이 제가 빠진 상태로 올라오니까 ‘조직폭력배가 운영하는 식당이 아닐까?’라는 오해에서 시작된 거다”라며 “조세호 씨랑 저희 알바생이 함께 찍은 사진이 있다. 그분이 당진점 점주 아들분이다. 일도 하고, 일도 배우고, 창업박람회 체험을 해보고 싶다고 한 건데 세호 형이 와서 찍은 사진이었다. 그 친구도 또래 친구들이나 친구 부모님들한테 연락을 너무 많이 받고 있으니까 정신과 치료를 받고 있다”고 말했다.

또한 김주호는 “솔직히 연락을 못 하겠다. 미안하다. 이 형이 저를 도와주기 위해서 저희 식당에서 사진을 찍지 않았다면”이라며 “세호 형은 무게감이 있는 직업을 갖고 있어 ‘책임을 져야 하지 않나’ 싶어 하차했을 것”이라고 전했다.

한편 조세호는 최근 조직폭력배 A씨와의 친분설로 출연 중인 방송에서 자진 하차했다. 소속사 A2Z엔터테인먼트는 “조세호와 최씨는 단순 지인 사이일 뿐 금품을 수수한 사실이 없다”며 폭로자를 상대로 법적 대응을 예고했다.

조세호는 자신의 SNS에 “예전부터 여러 지방 행사를 다니다 보니 다양한 사람들을 만나게 됐다. 주변 사람들과의 관계에 신중했어야 했는데 지금보다 어렸던 마음에 성숙하게 대처하지 못한 것 같다”면서도 “제가 책임져야 할 가족을 위해 사실이 아닌 부분들에 대해서는 필요한 절차를 통해 바로잡을 계획”이라고 입장 밝혔다.