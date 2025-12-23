안정적인 수익률 시현…올해만 순자산 6720억원 늘어 빠른대응TDF 신규 출시 등 라인업 확대…마음편한TDF 주요 빈티지 전반서 업계 평균 상회

[헤럴드경제=김유진 기자] 신한자산운용은 대표 연금 상품인 TDF 시리즈 3종인 마음편한·장기성장·빠른대응의 순자산 총액이 2조원을 돌파했다고 23일 밝혔다.

신한 TDF 시리즈의 순자산은 지난해 말 약 1조3000억원에서 올해에만 약 6720억원 늘며 안정적인 성장세를 이어가고 있다. 우수한 수익률을 바탕으로 신한 TDF 시리즈 전반의 경쟁력이 강화된 데다 시장 환경 변화 속에서도 안정적인 성과 흐름을 이어가며 연금 투자자들의 신뢰를 확보한 결과로 풀이된다.

특히 시장 국면에 따라 적극적인 자산배분 전략을 적용하는 ‘신한 빠른대응 TDF2030’은 연초 이후 수익률 15.1%를 기록하며 동일 빈티지 26개 펀드 가운데 1위에 올랐다. 다이내믹한 운용 전략과 함께 환매 신청 후 4영업일 내 환매대금을 지급하는 짧은 환매 주기를 적용해 투자 편의성도 강화했다. 해당 수치는 12월22일 기준 제로인 운용펀드 자료다.

신한자산운용의 대표 TDF 상품인 신한 마음편한 TDF 시리즈도 주요 빈티지 전반에서 업계 평균을 웃도는 성과를 보이며 경쟁력을 입증하고 있다. 연초 이후 수익률을 보면 마음편한 TDF2045는 17.26%로 동일 빈티지 평균인 14.5%를 상회했다. TDF2050은 18.7%로 평균 15.6%를 웃돌았고 TDF2055는 19.0%로 평균 15.9%를 기록했다. 여러 시장 국면을 거치며 축적된 성과의 일관성이 연금 투자자들의 선택으로 이어지고 있다는 평가다. 이 역시 12월22일 기준 제로인 운용펀드 자료다.

신한자산운용은 은퇴 시점에 맞춰 자산배분을 조절하는 마음편한 TDF를 비롯해 미래 산업 성장 테마를 반영한 장기성장 TDF, 시장 변동성에 신속히 대응하는 빠른대응 TDF까지 투자 성향과 시장 환경에 따라 차별화된 운용 전략을 제공하고 있다.

김경일 신한자산운용 WM연금채널본부장은 “올해는 마음편한 TDF 시리즈를 중심으로 신한자산운용의 TDF가 업계 대표 펀드로 시장과 투자자들에게 확실히 인식된 한 해였다”며 “안정적인 성과를 지속적으로 쌓아온 점이 투자자 신뢰로 이어지며 성장의 기반이 됐다”고 말했다.

이어 “시장 상황에 따라 보다 다이내믹한 운용이 가능한 빠른대응 TDF를 새롭게 출시하며 라인업을 확대했다”며 “내년에는 판매 채널을 더욱 넓히는 한편 TDF 시리즈 전반의 안정성과 수익성을 지속적으로 강화해 연금 투자자들의 신뢰를 더욱 공고히 해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.