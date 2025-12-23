[헤럴드경제=문영규 기자] CBS 방송 라디오 시사프로그램 ‘김현정의 뉴스쇼’ 진행자 김현정 앵커가 방송에서 직접 하차 이유를 밝혔다. 하차를 놓고 여러 정치적 해석이 나오면서 이를 우려한 것으로 풀이된다.

김 앵커는 지난 22일 오전 뉴스쇼 2부 시작에 앞서 “맞다, 제가 뉴스쇼를 떠난다”며 “저는 앵커가 뉴스보다 앞서 있으면 안 된다고 생각하는 사람이다. 이번 소식도 가능한 한 늦게 전하려고 했는데 기사가 먼저 나와버렸다”며 하차 소식을 전했다.

그는 “주변에서 ‘자의냐 타의냐’ 정말 많이 물어보더라. 자의로 하차하는 것”이라며 “수고했다는 메시지도 편하게 보내 달라”고 덧붙였다.

하차 이유에 대해 건강 문제와 새로운 도전을 언급한 김 앵커는 “지난 가을께부터 급격히 체력이 소진되면서 생방송에 나오지 못한 날들이 좀 있었다”고 전했다.

그러면서 “돌이켜보면 새벽 3시 30분 기상을 2008년부터 십수 년을 해온 만큼, 제가 저한테 좀 가혹했다는 생각이 들면서 미안하기도 하다”고 했다.

그는 “또 하나의 이유는 새로운 것에 대한 도전”이라며 “굉장히 오랫동안 같은 일을 해온 만큼, 조금 다른 도전을 차분하게 준비해보고 싶다는 갈망이 늘 제 속에는 있었다”고 밝혔다.

김 앵커는 “이미 석 달 전에 회사에 이야기했고, CBS는 감사하게도 이해해 줬다”며 “연구·기획할 수 있는 시간도 줬다. 고민의 시간을 거쳐 좀 다른 영역의 새로운 것으로 여러분을 찾아뵐 생각”이라고 말했다.

김 앵커가 하차를 열흘 이상 남겨둔 시점에 하차 이유를 직접 설명한 이유는 자신의 하차가 정치적으로 확대 해석되는 상황을 염두에 둔 것이란 해석이다.

이재명 대통령은 더불어민주당 대표 시절인 지난 2월 18일 페이스북을 통해 뉴스쇼를 콕 집어 비판한 적이 있다.

이 대통령은 뉴스쇼와 이준석 개혁신당 대표의 유착설이 불거지자 과거 방송 링크를 공유하며 “(뉴스쇼의) 이런 악의적 프레임이 다 이유가 있었던 모양이군요. ‘김현정 뉴스쇼’가 대체 민주당과 이재명에게 왜 이렇게 심하게 하나 했더니”라고 적었다. 이 글은 올라온 직후 삭제됐다.

김 앵커는 방송 말미에 자신이 생각하는 ‘언론의 역할’을 언급하기도 했다. 그는 “언론의 중립은 기계적으로 양쪽 말을 똑같이 나눠주는 것이 아니라, 진영 논리에서 벗어나 어느 정권이 오든 할 말은 하는 중립”이라고 말했다. 이어 “합리적으로 판단할 수 있는 ‘판’을 깔아야 한다”고 덧붙였다.

또 “사안은 다각도로 봐야 하며, 이를 위해서는 다양한 목소리가 필요하다”면서 “한쪽으로 쏠린 목소리를 전하는 것이 편할 수 있으나, 숙론할 수 있는 자리를 마련하는 언론이 많아지기를 바란다”고 했다.

김 앵커는 “정식으로 마지막 작별인사는 2주 뒤인 내년 1월 2일 방송에서 드리겠다”고 예고했다. 그는 “아직은 ‘안녕’이라고 하지 말고, 수고했다는 말로 한 번 토닥여 달라”고 말했다.