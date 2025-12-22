[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 여성 인플루언서가 ‘괴식 먹방’으로 논란을 빚다 결국 계정이 삭제됐다.

21일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 SNS에서 70만명의 팔로워를 가진 ‘첸첸첸’이 여러 차례 기이한 음식을 먹는 영상을 올려 “아이들에게 나쁜 영향을 준다”는 이유로 계정이 삭제됐다.

앞서 지난 6월 첸첸첸의 계정에는 오메가3 20알을 식초에 넣어 만든 음식을 먹는 영상이 올라왔다.

이를 본 시청자들을 충격적이라는 반응과 함께 권장량 이상의 영양제를 한꺼번에 먹는 것은 위험하다며 문제를 제기했다.

그러나 그는 이를 무시한 채 식초에 절인 껌, 말린 바퀴벌레, 강아지풀 등을 먹는 영상을 잇달아 공개했다. 또 일부 영상에는 섭식 장애 유형 중 하나인 ‘이식증(비정상적인 음식을 알면서도 먹는 것)’이라는 단어를 해시태그로 표기하기도 했다. 영상은 많은 시청자의 분노를 유발했다.

논란이 커지자 SNS 측은 결국 그의 계정을 차단했다.

한편 중국에서는 이 같은 극단적 먹방 논란이 반복되고 있다. 조회 수를 늘리기 위해 금붕어를 산 채로 먹는 등 자극적인 콘텐츠를 선보이는 사례가 잇따르고 있다. 지난해 10월에는 10시간 넘게 먹방을 진행하던 20대 여성이 생방송 도중 숨지는 사고도 발생했다.